Экономист Зубец: курс доллара может опуститься до 80 рублей

13 октября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

После выборов в 2024 году обязательная продажа иностранной валюты может быть отменена, считает Алексей Зубец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После введения механизма обязательной продажи иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами в течение полугода курс доллара может опуститься до 80-85 рублей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий некоторых российских экспортеров продавать имеющуюся у них иностранную валюту. Эти меры необходимы для стабилизации курса рубля. Процент валюты, которая будет подлежать продаже, установит кабмин. «С точки зрения политики и предвыборных ожиданий курс может составить примерно 80-85 рублей за доллар. После выборов президента РФ в марте 2024 года [введенную Путиным] систему могут отменить или как-то изменить. Но в ближайшие полгода такой вот предвыборный подарок избирателям. Дополнительные инструменты, чтобы укрепить рубль, вводить не надо, этого достаточно», — объяснил Алексей Зубец. Новость по теме Греф раскрыл, насколько снизится доллар после указа Путина Экономист добавил, что пока не ясно, какой механизм продажи валютной выручки предложит правительство РФ. «Непонятно, сколько заставит продавать. Если это будет какая-то мелочевка, то и падение будет небольшим. Если заставят продавать четверть или больше четверти — а у нас выручка валюты около миллиарда долларов в день — то курс пойдет вниз достаточно быстро», — заявил Зубец. В беседе с URA.RU директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков подчеркнул, что дальнейшие прогнозы по курсу доллара можно будет давать через неделю. «Указ подписан, но основные параметры по объему репатриируемой (конвертация любой иностранной валюты в местную, — прим. URA.RU) выручки мы пока еще не знаем. Сейчас на рынке происходит спекулятивная реакция: те, кто открывал позиции на рост курса доллара, сейчас их закрывают. В ближайшую неделю мы будем искать равновесный курс, учитывая новые вводные», — отметил он. По словам собеседника агентства, повышение инвестиционной привлекательности российской экономики скажется и на рубле. «В долгосрочной перспективе это, конечно же, повышение инвестиционной привлекательности российской экономики и российского рубля, гарантии сохранности капитала и возможность конвертирования российского рубля в иностранную валюту. Здесь логичны заявление ЦБ о том, что создание дополнительных преград по движению капитала будет в долгосрочной перспективе приводить к ослаблению рубля. Поэтому чем выше будет привлекательность российской экономики для размещения капитала, тем более устойчиво и твердо будет чувствовать себя рубль», — подытожил Кабаков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После введения механизма обязательной продажи иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами в течение полугода курс доллара может опуститься до 80-85 рублей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий некоторых российских экспортеров продавать имеющуюся у них иностранную валюту. Эти меры необходимы для стабилизации курса рубля. Процент валюты, которая будет подлежать продаже, установит кабмин. «С точки зрения политики и предвыборных ожиданий курс может составить примерно 80-85 рублей за доллар. После выборов президента РФ в марте 2024 года [введенную Путиным] систему могут отменить или как-то изменить. Но в ближайшие полгода такой вот предвыборный подарок избирателям. Дополнительные инструменты, чтобы укрепить рубль, вводить не надо, этого достаточно», — объяснил Алексей Зубец. Экономист добавил, что пока не ясно, какой механизм продажи валютной выручки предложит правительство РФ. «Непонятно, сколько заставит продавать. Если это будет какая-то мелочевка, то и падение будет небольшим. Если заставят продавать четверть или больше четверти — а у нас выручка валюты около миллиарда долларов в день — то курс пойдет вниз достаточно быстро», — заявил Зубец. В беседе с URA.RU директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков подчеркнул, что дальнейшие прогнозы по курсу доллара можно будет давать через неделю. «Указ подписан, но основные параметры по объему репатриируемой (конвертация любой иностранной валюты в местную, — прим. URA.RU) выручки мы пока еще не знаем. Сейчас на рынке происходит спекулятивная реакция: те, кто открывал позиции на рост курса доллара, сейчас их закрывают. В ближайшую неделю мы будем искать равновесный курс, учитывая новые вводные», — отметил он. По словам собеседника агентства, повышение инвестиционной привлекательности российской экономики скажется и на рубле. «В долгосрочной перспективе это, конечно же, повышение инвестиционной привлекательности российской экономики и российского рубля, гарантии сохранности капитала и возможность конвертирования российского рубля в иностранную валюту. Здесь логичны заявление ЦБ о том, что создание дополнительных преград по движению капитала будет в долгосрочной перспективе приводить к ослаблению рубля. Поэтому чем выше будет привлекательность российской экономики для размещения капитала, тем более устойчиво и твердо будет чувствовать себя рубль», — подытожил Кабаков.