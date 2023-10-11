Военкомат передал материалы в СК на 11 курганцев, не явившихся по призыву

12 октября 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Курганскими уклонистами займется следственный комитет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военный комиссариат города Кургана передал в следственный комитет материалы в отношении 11 юношей, не явившихся на прохождение призывной комиссии во время весенней призывной кампании 2023 года. Об этом URA.RU сообщил начальник отдела призыва военного комиссариата Курганской области Алексей Белокур. «По итогу весенней призывной кампании 2023 года в следственный комитет по Курганской области переданы материала на 11 граждан, уклоняющихся от призыва. По данным материалам будут проведены следственные действия для принятия законного решения», — сообщил Белокур. В настоящее время в регионе проходит осенняя призывная кампания. Белокур отметил, что призывной пункт Курганской области готов к прибытию призывников из муниципальных образований, работает медицинская комиссия. Сдачу медицинских анализов и прохождение медобследования в больницах Курганской области призывники должны проходить без очередей. Медкомиссия принимает во внимание справки, выданные врачами только государственных медучреждений. В среднем по области порядка 30% юношей, вызванных на призывную комиссию, имеют проблемы со здоровьем. Ранее URA.RU писало, что большинство курганских призывников отправят в Центральный военный округ. В период осенней призывной кампании в военкоматы вызовут около 4 тысяч человек, из которых более 900 направят на службу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военный комиссариат города Кургана передал в следственный комитет материалы в отношении 11 юношей, не явившихся на прохождение призывной комиссии во время весенней призывной кампании 2023 года. Об этом URA.RU сообщил начальник отдела призыва военного комиссариата Курганской области Алексей Белокур. «По итогу весенней призывной кампании 2023 года в следственный комитет по Курганской области переданы материала на 11 граждан, уклоняющихся от призыва. По данным материалам будут проведены следственные действия для принятия законного решения», — сообщил Белокур. В настоящее время в регионе проходит осенняя призывная кампания. Белокур отметил, что призывной пункт Курганской области готов к прибытию призывников из муниципальных образований, работает медицинская комиссия. Сдачу медицинских анализов и прохождение медобследования в больницах Курганской области призывники должны проходить без очередей. Медкомиссия принимает во внимание справки, выданные врачами только государственных медучреждений. В среднем по области порядка 30% юношей, вызванных на призывную комиссию, имеют проблемы со здоровьем. Ранее URA.RU писало, что большинство курганских призывников отправят в Центральный военный округ. В период осенней призывной кампании в военкоматы вызовут около 4 тысяч человек, из которых более 900 направят на службу.