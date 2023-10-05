В Центральный военный округ поедет 31% курганских призывников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Призыв — 2023

Большинство курганских призывников направят служить в Центральный военный округ. Об этом сообщил курганский военком Айрат Зарипов на пресс-конференции, посвященной осенней призывной кампании, передает корреспондент URA.RU.

«Для прохождения военной службы по призыву будет направлено более 900 граждан Курганской области. Из них планируется к отправке в Западный военный округ порядка 12%, в Южный военный округ порядка 7%, в Восточный округ — 13%, в Центральный военный округ — 31%, в ракетные войска стратегического назначения — 9%, в воздушно-десантные войска — 5%, в воздушно-космические силы — 9% и в войска национальной гвардии порядка 12%», — пояснил Зарипов.

На заседании призывных комиссий разрешается присутствие родителей призывников. Зарипов подчеркнул, что осенняя призывная кампания не связана с проведением специальной военной операции. В новые регионы РФ призывники направляться не будут. Призывная кампания на территории Курганской области началась с 1 октября. В военкоматы вызовут около 4 тысяч человек, из которых более 900 направят на службу. Призывники получат электронные повестки в тестовом режиме.