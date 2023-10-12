Акционера пермского завода-банкрота исключили из базы розыска МВД

Акционера пермской «Мотовилихи» Юрия Медведюка исключили из базы розыска МВД

12 октября 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Совладелец «Мотовилихи» проходит подозреваемым по уголовному делу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Собственника и руководителя ООО «Метатрон», которому принадлежат 10% акций признанного банкротом пермского ПАО «Мотовилихинские заводы», исключили из базы розыска МВД. Это произошло после приезда бизнесмена в Россию и дачи пояснений следователю. «Юрий Медведюк сообщил, что в конце сентября вернулся в РФ из Стамбула и встретился со следователем по своему делу. По словам бизнесмена, он дал пояснения, который были приняты во внимание. После этого предпринимателя сняли с розыска. Медведюк добавил, что никакой меры пресечения в отношении него не избиралось, при этом следователь взял письменное обязательство о явке», — сообщил «Коммерсант-Пермь». По данным издания, процессуальный статус Юрия Медведюка не изменился. Бизнесмен по-прежнему остается подозреваемым, а расследование продолжается. Предприниматель также сообщил, что после своего возвращения в РФ успел сдать сессию в магистратуре дипломатической академии, в которой Медведюк изучает международное право. В федеральный розыск Юрия Медведюка объявили летом 2023 года, после того как в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело за злоупотребление полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. В это время предприниматель был за границей. По версии следствия Медведюк, являясь членом совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», вместе с другими лицами совершил действия, которые привели к невозможности техперевооружения и модернизации завода. Из-за этого банкротство предприятия не было завершено в установленный срок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Собственника и руководителя ООО «Метатрон», которому принадлежат 10% акций признанного банкротом пермского ПАО «Мотовилихинские заводы», исключили из базы розыска МВД. Это произошло после приезда бизнесмена в Россию и дачи пояснений следователю. «Юрий Медведюк сообщил, что в конце сентября вернулся в РФ из Стамбула и встретился со следователем по своему делу. По словам бизнесмена, он дал пояснения, который были приняты во внимание. После этого предпринимателя сняли с розыска. Медведюк добавил, что никакой меры пресечения в отношении него не избиралось, при этом следователь взял письменное обязательство о явке», — сообщил «Коммерсант-Пермь». По данным издания, процессуальный статус Юрия Медведюка не изменился. Бизнесмен по-прежнему остается подозреваемым, а расследование продолжается. Предприниматель также сообщил, что после своего возвращения в РФ успел сдать сессию в магистратуре дипломатической академии, в которой Медведюк изучает международное право. В федеральный розыск Юрия Медведюка объявили летом 2023 года, после того как в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело за злоупотребление полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. В это время предприниматель был за границей. По версии следствия Медведюк, являясь членом совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы», вместе с другими лицами совершил действия, которые привели к невозможности техперевооружения и модернизации завода. Из-за этого банкротство предприятия не было завершено в установленный срок.