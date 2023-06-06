«Коммерсант»: на акционера пермского оборонного завода возбудили уголовное дело

В отношении акционера ПАО «Мотовилихинские заводы» Юрия Медведюка возбудили уголовное дело за злоупотребление полномочиями, которые якобы привели к невозможности технического перевооружения предприятия. Об этом сообщили источники в ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Он злоупотребил полномочиями и совершил с другими лицами действия, якобы приведшие к невозможности технического перевооружения предприятия. Уголовное дело в отношении Юрия Медведюка возбуждено в главном следственном управлении ГУ МВД по Пермскому краю в начале июня», — передает слова источника «Коммерсант-Прикамье».
По версии следствия, акционер и иные лица совершили действия, согласно которым банкротство «Мотовилихинские заводы» не было завершено в соответствии с планом. При этом сам Медведюк считает, что уголовное дело было возбуждено безосновательно и незаконно, а действия следователей попытаются оспорить его юристы.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что Медведюк не согласен с решением комитета кредиторов, касающимся продажи имущества «Мотовилихинские заводы». Иск по обжалованию решения поступил в арбитражный суд Пермского края.
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