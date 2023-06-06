«Коммерсант»: на акционера пермского оборонного завода возбудили уголовное дело

Следственные органы ГУ МВД России по Пермскому краю возбудили дело на Юрия Медведюка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении акционера ПАО «Мотовилихинские заводы» Юрия Медведюка возбудили уголовное дело за злоупотребление полномочиями, которые якобы привели к невозможности технического перевооружения предприятия. Об этом сообщили источники в ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Он злоупотребил полномочиями и совершил с другими лицами действия, якобы приведшие к невозможности технического перевооружения предприятия. Уголовное дело в отношении Юрия Медведюка возбуждено в главном следственном управлении ГУ МВД по Пермскому краю в начале июня», — передает слова источника «Коммерсант-Прикамье».

По версии следствия, акционер и иные лица совершили действия, согласно которым банкротство «Мотовилихинские заводы» не было завершено в соответствии с планом. При этом сам Медведюк считает, что уголовное дело было возбуждено безосновательно и незаконно, а действия следователей попытаются оспорить его юристы.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Медведюк не согласен с решением комитета кредиторов, касающимся продажи имущества «Мотовилихинские заводы». Иск по обжалованию решения поступил в арбитражный суд Пермского края.