23 июля 2023
22 июля 2023

В ХМАО приступили ко второму этапу строительства набережной по нацпроекту. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчики завершили реконструкцию нижнего яруса набережной в Излучинске Фото:

В Излучинске (ХМАО) строители начали благоустраивать верхний ярус набережной реки Окуневка, которую реконструируют по нацпроекту. О ходе строительства в своем telegram-канале сообщил глава Нижневартовского района Борис Саломатин.

«Сегодня работаю в Излучинске. Проконтролировал работы на набережной реки Окуневка: здесь продолжается реконструкция, подрядчики практически завершили работы на нижнем ярусе, сейчас приступили к верхнему», — рассказал глава муниципалитета.

В 2022 году на набережной Окуневки в Излучинске начались ремонтные работы. По проекту здесь обустроят велодорожки, тротуары, смотровые площадки и амфитеатр. Завершить проект, на который из муниципального бюджета выделено порядка 80 млн рублей, планируют в 2024 году.

Ранее URA.RU писало, что проект набережной в Излучинске вошел в число победителей национального проекта «Жилье и городская среда». Губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что проекты-победители в округе реализуют в первую очередь.

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В Излучинске (ХМАО) строители начали благоустраивать верхний ярус набережной реки Окуневка, которую реконструируют по нацпроекту. О ходе строительства в своем telegram-канале сообщил глава Нижневартовского района Борис Саломатин. «Сегодня работаю в Излучинске. Проконтролировал работы на набережной реки Окуневка: здесь продолжается реконструкция, подрядчики практически завершили работы на нижнем ярусе, сейчас приступили к верхнему», — рассказал глава муниципалитета. В 2022 году на набережной Окуневки в Излучинске начались ремонтные работы. По проекту здесь обустроят велодорожки, тротуары, смотровые площадки и амфитеатр. Завершить проект, на который из муниципального бюджета выделено порядка 80 млн рублей, планируют в 2024 году. Ранее URA.RU писало, что проект набережной в Излучинске вошел в число победителей национального проекта «Жилье и городская среда». Губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что проекты-победители в округе реализуют в первую очередь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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