Подрядчики завершили реконструкцию нижнего яруса набережной в Излучинске Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Излучинске (ХМАО) строители начали благоустраивать верхний ярус набережной реки Окуневка, которую реконструируют по нацпроекту. О ходе строительства в своем telegram-канале сообщил глава Нижневартовского района Борис Саломатин.

«Сегодня работаю в Излучинске. Проконтролировал работы на набережной реки Окуневка: здесь продолжается реконструкция, подрядчики практически завершили работы на нижнем ярусе, сейчас приступили к верхнему», — рассказал глава муниципалитета.

В 2022 году на набережной Окуневки в Излучинске начались ремонтные работы. По проекту здесь обустроят велодорожки, тротуары, смотровые площадки и амфитеатр. Завершить проект, на который из муниципального бюджета выделено порядка 80 млн рублей, планируют в 2024 году.

Ранее URA.RU писало, что проект набережной в Излучинске вошел в число победителей национального проекта «Жилье и городская среда». Губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что проекты-победители в округе реализуют в первую очередь.