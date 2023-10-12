Госдума будет проверять вернувшихся в Россию из-за рубежа граждан

Госдума России будет проверять граждан, вернувшихся на территорию РФ из-за рубежа. Соответствующий документ приняла Госдума РФ. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
«В списке на проверку — артисты, бизнесмены, блогеры. По моему предложению — в него был включен и сын председателя правительства Самарской области Юрий Кудряшов, известный своими антироссийскими заявлениями», — пишет Хинштейн на своем
Ранее сообщалось, что Кремль встал на сторону спикера Госдумы Вячеслава Володина в вопросе релокантов, уехавших из России и совершивших подлые поступки. Позиция Володина состоит в том, что вернувшихся на родину «ждет Магадан».
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