Госдума будет проверять вернувшихся в Россию из-за рубежа граждан

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Москва, министерства, ведомства. Москва, герб рф, госдума, здание, вечер
Госдума РФ сформировала списки, кому нужно будет пройти проверку по возвращении в Россию из-за рубежа Фото:

Госдума России будет проверять граждан, вернувшихся на территорию РФ из-за рубежа. Соответствующий документ приняла Госдума РФ. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале.

«В списке на проверку — артисты, бизнесмены, блогеры. По моему предложению — в него был включен и сын председателя правительства Самарской области Юрий Кудряшов, известный своими антироссийскими заявлениями», — пишет Хинштейн на своем канале.

Ранее сообщалось, что Кремль встал на сторону спикера Госдумы Вячеслава Володина в вопросе релокантов, уехавших из России и совершивших подлые поступки. Позиция Володина состоит в том, что вернувшихся на родину «ждет Магадан».

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Госдума России будет проверять граждан, вернувшихся на территорию РФ из-за рубежа. Соответствующий документ приняла Госдума РФ. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале. «В списке на проверку — артисты, бизнесмены, блогеры. По моему предложению — в него был включен и сын председателя правительства Самарской области Юрий Кудряшов, известный своими антироссийскими заявлениями», — пишет Хинштейн на своем канале. Ранее сообщалось, что Кремль встал на сторону спикера Госдумы Вячеслава Володина в вопросе релокантов, уехавших из России и совершивших подлые поступки. Позиция Володина состоит в том, что вернувшихся на родину «ждет Магадан».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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