11 октября 2023

Комарова обсудила с Цивилевым поручение Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Комара и Цивилев подписали соглашение о сотрудничествами между ХМАО и Кузбассом Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивелев обсудили строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, которая позволит связать регионы новым маршрутом. Встреча прошла на международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве, сообщил telegram-канал «Югра Официально».

«В ходе рабочей встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между регионами. Документ регламентирует взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, культурной сферах», — говорится в сообщении.

По словам Комаровой, в соглашение включены направления, которые влияют на развитие ХМАО и Кузбасса. «Поручение Президента РФ Владимира Путина о проработке вопроса строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали усиливает нашу совместную активность», — отметила губернатор.

Ранее URA.RU рассказывало, что Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северно-Сибирской железнодорожной магистрали. Поручение было дано в ходе совещания правительства.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивелев обсудили строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, которая позволит связать регионы новым маршрутом. Встреча прошла на международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве, сообщил telegram-канал «Югра Официально». «В ходе рабочей встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между регионами. Документ регламентирует взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, культурной сферах», — говорится в сообщении. По словам Комаровой, в соглашение включены направления, которые влияют на развитие ХМАО и Кузбасса. «Поручение Президента РФ Владимира Путина о проработке вопроса строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали усиливает нашу совместную активность», — отметила губернатор. Ранее URA.RU рассказывало, что Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северно-Сибирской железнодорожной магистрали. Поручение было дано в ходе совещания правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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