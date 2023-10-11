Комарова обсудила с Цивилевым поручение Путина

Комара и Цивилев подписали соглашение о сотрудничествами между ХМАО и Кузбассом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивелев обсудили строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, которая позволит связать регионы новым маршрутом. Встреча прошла на международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве, сообщил telegram-канал «Югра Официально».



«В ходе рабочей встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между регионами. Документ регламентирует взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, культурной сферах», — говорится в сообщении.



По словам Комаровой, в соглашение включены направления, которые влияют на развитие ХМАО и Кузбасса. «Поручение Президента РФ Владимира Путина о проработке вопроса строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали усиливает нашу совместную активность», — отметила губернатор.



Ранее URA.RU рассказывало, что Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северно-Сибирской железнодорожной магистрали. Поручение было дано в ходе совещания правительства.