Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Севсиба

05 октября 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве крупной магистрали, которая свяжет Восточную и Западную Сибирь Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северно-Сибирской железнодорожной магистрали. Поручение было дано в ходе совещания правительства, перечень документов был опубликован на сайте президента РФ. «Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Кемеровской области — Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением „Российская академия наук“ и открытым акционерным обществом „Российские железные дороги“ рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», — указано в поручении. Согласно одному из вариантов проекта, железнодорожная магистраль протяженностью более 2000 километров свяжет Тюменскую область, ХМАО, Томскую область, Кемеровскую область, Красноярский край и выйдет на Байкало-Амурскую магистраль. Правительство должно предоставить доклад к 1 марта 2024 года.

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северно-Сибирской железнодорожной магистрали. Поручение было дано в ходе совещания правительства, перечень документов был опубликован на сайте президента РФ. «Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Кемеровской области — Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением „Российская академия наук“ и открытым акционерным обществом „Российские железные дороги“ рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», — указано в поручении. Согласно одному из вариантов проекта, железнодорожная магистраль протяженностью более 2000 километров свяжет Тюменскую область, ХМАО, Томскую область, Кемеровскую область, Красноярский край и выйдет на Байкало-Амурскую магистраль. Правительство должно предоставить доклад к 1 марта 2024 года.