Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Севсиба

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве крупной магистрали, которая свяжет Восточную и Западную Сибирь Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северно-Сибирской железнодорожной магистрали. Поручение было дано в ходе совещания правительства, перечень документов был опубликован на сайте президента РФ.

«Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Кемеровской области — Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением „Российская академия наук“ и открытым акционерным обществом „Российские железные дороги“ рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», — указано в поручении.

Согласно одному из вариантов проекта, железнодорожная магистраль протяженностью более 2000 километров свяжет Тюменскую область, ХМАО, Томскую область, Кемеровскую область, Красноярский край и выйдет на Байкало-Амурскую магистраль. Правительство должно предоставить доклад к 1 марта 2024 года.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северно-Сибирской железнодорожной магистрали. Поручение было дано в ходе совещания правительства, перечень документов был опубликован на сайте президента РФ. «Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Кемеровской области — Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением „Российская академия наук“ и открытым акционерным обществом „Российские железные дороги“ рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», — указано в поручении. Согласно одному из вариантов проекта, железнодорожная магистраль протяженностью более 2000 километров свяжет Тюменскую область, ХМАО, Томскую область, Кемеровскую область, Красноярский край и выйдет на Байкало-Амурскую магистраль. Правительство должно предоставить доклад к 1 марта 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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