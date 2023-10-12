Курганская область поднялась в рейтинге роста промышленности в России

12 октября 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Курганская область вошла в ТОП-11 по росту промышленности среди регионов РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область вошла в ТОП-11 среди регионов России по индексу роста промышленности. Об этом написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале силаVправде (V. Шумков). В 2022 году регион занимал 14 место в этом рейтинге. «На 1 октября Курганская область занимает 11-е место по индексу роста промышленности, а также 12-е по динамике собственных доходов бюджета. Рост, в первую очередь, обеспечен вводом новых производств», — уточнил в посте Шумков. По его словам, показатели промышленного роста хорошие, учитывая, что в регионе нет доходов от продажи высоколиквидных природных ресурсов. Губернатор добавил, что надо развивать промышленность еще быстрее. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что для аграриев региона планируют ввести дополнительные меры поддержки. Министерство сельского хозяйство РФ направило на эти цели 80 миллионов рублей. Он добавил, что такие инвестиции помогут производителям сельскохозяйственной продукции привлечь больше 2,5 миллиарда рублей для уборочной кампании и закупа зерновых культур.

Курганская область вошла в ТОП-11 среди регионов России по индексу роста промышленности. Об этом написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале силаVправде (V. Шумков). В 2022 году регион занимал 14 место в этом рейтинге. «На 1 октября Курганская область занимает 11-е место по индексу роста промышленности, а также 12-е по динамике собственных доходов бюджета. Рост, в первую очередь, обеспечен вводом новых производств», — уточнил в посте Шумков. По его словам, показатели промышленного роста хорошие, учитывая, что в регионе нет доходов от продажи высоколиквидных природных ресурсов. Губернатор добавил, что надо развивать промышленность еще быстрее. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что для аграриев региона планируют ввести дополнительные меры поддержки. Министерство сельского хозяйство РФ направило на эти цели 80 миллионов рублей. Он добавил, что такие инвестиции помогут производителям сельскохозяйственной продукции привлечь больше 2,5 миллиарда рублей для уборочной кампании и закупа зерновых культур.