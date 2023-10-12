12 октября 2023

Страны G7 умоляют Россию возобновить зерновую сделку

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Флаг Евросоюза. Москва, флаг евросоюза, европа
Страны Запада попросили Россию возобновить зерновую инициативу Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Главы минфинов и центральных банков стран G7 обратились к России с просьбой возобновить зерновую сделку. Об этом они рассказали в заявлении.

«Мы призываем Россию оперативно восстановить черноморскую зерновую инициативу. Это необходимо, чтобы улучшить поставки на мировой рынок и снизить волатильность цен на продовольствие», — говорится в заявлении представителей стран G7.

Ранее Россия заблокировала продление зерновой сделки, срок действия которой истек 17 июля. В МИД РФ подчеркнули, что в соответствии с пунктом «Н» договоренности российская сторона возражает против ее дальнейшего продления, о чем были официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен секретариат ООН, передает RT.

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Главы минфинов и центральных банков стран G7 обратились к России с просьбой возобновить зерновую сделку. Об этом они рассказали в заявлении. «Мы призываем Россию оперативно восстановить черноморскую зерновую инициативу. Это необходимо, чтобы улучшить поставки на мировой рынок и снизить волатильность цен на продовольствие», — говорится в заявлении представителей стран G7. Ранее Россия заблокировала продление зерновой сделки, срок действия которой истек 17 июля. В МИД РФ подчеркнули, что в соответствии с пунктом «Н» договоренности российская сторона возражает против ее дальнейшего продления, о чем были официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен секретариат ООН, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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