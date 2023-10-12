Страны G7 умоляют Россию возобновить зерновую сделку 13 октября 2023 в 00:21 Размер текста - 17 + Страны Запада попросили Россию возобновить зерновую инициативу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Главы минфинов и центральных банков стран G7 обратились к России с просьбой возобновить зерновую сделку. Об этом они рассказали в заявлении. «Мы призываем Россию оперативно восстановить черноморскую зерновую инициативу. Это необходимо, чтобы улучшить поставки на мировой рынок и снизить волатильность цен на продовольствие», — говорится в заявлении представителей стран G7. Ранее Россия заблокировала продление зерновой сделки, срок действия которой истек 17 июля. В МИД РФ подчеркнули, что в соответствии с пунктом «Н» договоренности российская сторона возражает против ее дальнейшего продления, о чем были официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен секретариат ООН, передает RT. Главы минфинов и центральных банков стран G7 обратились к России с просьбой возобновить зерновую сделку. Об этом они рассказали в заявлении. «Мы призываем Россию оперативно восстановить черноморскую зерновую инициативу. Это необходимо, чтобы улучшить поставки на мировой рынок и снизить волатильность цен на продовольствие», — говорится в заявлении представителей стран G7. Ранее Россия заблокировала продление зерновой сделки, срок действия которой истек 17 июля. В МИД РФ подчеркнули, что в соответствии с пунктом «Н» договоренности российская сторона возражает против ее дальнейшего продления, о чем были официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен секретариат ООН, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям