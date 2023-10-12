Страны G7 умоляют Россию возобновить зерновую сделку

Главы минфинов и центральных банков стран G7 обратились к России с просьбой возобновить зерновую сделку. Об этом они рассказали в заявлении.
«Мы призываем Россию оперативно восстановить черноморскую зерновую инициативу. Это необходимо, чтобы улучшить поставки на мировой рынок и снизить волатильность цен на продовольствие», —
Ранее Россия заблокировала продление зерновой сделки, срок действия которой истек 17 июля. В МИД РФ подчеркнули, что в соответствии с пунктом «Н» договоренности российская сторона возражает против ее дальнейшего продления, о чем были официально проинформированы турецкая и украинская стороны, а также уведомлен секретариат ООН, передает RT.
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