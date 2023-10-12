12 октября 2023
11 октября 2023

Специалисты из ЯНАО помогают построить МФЦ и стадион в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объектах энергоснабжения «Россети Урал». Челябинск, геодезист, строитель, теодолит
Строители из ЯНАО занимаются строительством МФЦ и стадиона в Волновахе Фото:

Специалисты Ямало-Ненецкого автономного округа занимаются строительством МФЦ, Дома детского и юношеского творчества, стадиона в Волновахе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас строители из ЯНАО возводят МФЦ, Дом детского и юношеского творчества и стадион. Несмотря на близость к фронту, в Волновахе работают как местные управленцы, так и специалисты из региона-шефа. Они делают все, чтобы скорее вернуть город к мирной жизни», — написано в telegram-канале Пушилина.

По его словам, в результате боевых действий город был разрушен на 85%, и на помощь пришел регион-шеф. Он дополнил, что ямальские специалисты уже отремонтировали больницу, сельскохозяйственное ПТУ, детские сады и школы, жилые дома, ДК, храм.

Ранее губернатор ЯНАО Артюхов пообещал восстановить больницу из восьми корпусов в ДНР. Первые два корпуса, были отстроены в прошлом году. Строительство третьего корпуса завершились в этом году. Тогда губернатор ЯНАО приехал на территорию отстроенного больничного комплекса, чтобы лично посмотреть на результат.

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Специалисты Ямало-Ненецкого автономного округа занимаются строительством МФЦ, Дома детского и юношеского творчества, стадиона в Волновахе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Сейчас строители из ЯНАО возводят МФЦ, Дом детского и юношеского творчества и стадион. Несмотря на близость к фронту, в Волновахе работают как местные управленцы, так и специалисты из региона-шефа. Они делают все, чтобы скорее вернуть город к мирной жизни», — написано в telegram-канале Пушилина. По его словам, в результате боевых действий город был разрушен на 85%, и на помощь пришел регион-шеф. Он дополнил, что ямальские специалисты уже отремонтировали больницу, сельскохозяйственное ПТУ, детские сады и школы, жилые дома, ДК, храм. Ранее губернатор ЯНАО Артюхов пообещал восстановить больницу из восьми корпусов в ДНР. Первые два корпуса, были отстроены в прошлом году. Строительство третьего корпуса завершились в этом году. Тогда губернатор ЯНАО приехал на территорию отстроенного больничного комплекса, чтобы лично посмотреть на результат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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