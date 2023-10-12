12 октября 2023

Джонсон сделал неоднозначное заявление о России

Джонсон признался, что остается русофилом и восхищается русской культурой
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Борис Джонсон, stock
Борис Джонсон заявил, что несмотря на современную политическую ситуацию на Украине, остается русофилом Фото:

Бывший британский премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался в том, что является русофилом. Об этом политик рассказал в интервью на украинском телевидении.

«Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться», — заявил Джонсон в интервью на украинском телеканале «Рада».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не любит Россию, как и власти РФ его. Песков отметил, что не может комментировать внутренние события, происходящие в Великобритании, так как приоритетом работы Кремля является то, что происходит в России.

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Бывший британский премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался в том, что является русофилом. Об этом политик рассказал в интервью на украинском телевидении. «Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться», — заявил Джонсон в интервью на украинском телеканале «Рада». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не любит Россию, как и власти РФ его. Песков отметил, что не может комментировать внутренние события, происходящие в Великобритании, так как приоритетом работы Кремля является то, что происходит в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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