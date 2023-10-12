Джонсон сделал неоднозначное заявление о России

Джонсон признался, что остается русофилом и восхищается русской культурой

13 октября 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон заявил, что несмотря на современную политическую ситуацию на Украине, остается русофилом Фото: Официальный сайт президента Украины Бывший британский премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался в том, что является русофилом. Об этом политик рассказал в интервью на украинском телевидении. «Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться», — заявил Джонсон в интервью на украинском телеканале «Рада». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не любит Россию, как и власти РФ его. Песков отметил, что не может комментировать внутренние события, происходящие в Великобритании, так как приоритетом работы Кремля является то, что происходит в России.

Бывший британский премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался в том, что является русофилом. Об этом политик рассказал в интервью на украинском телевидении. «Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться», — заявил Джонсон в интервью на украинском телеканале «Рада». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не любит Россию, как и власти РФ его. Песков отметил, что не может комментировать внутренние события, происходящие в Великобритании, так как приоритетом работы Кремля является то, что происходит в России.