Бывший британский премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался в том, что является русофилом. Об этом политик рассказал в интервью на украинском телевидении.
«Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться», — заявил Джонсон в интервью на украинском телеканале «Рада».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не любит Россию, как и власти РФ его. Песков отметил, что не может комментировать внутренние события, происходящие в Великобритании, так как приоритетом работы Кремля является то, что происходит в России.
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