12 октября 2023

Глава МИД Ирана допустил открытие новых фронтов из-за действий Израиля

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Глава МИД Ирана назвал возможным открытие новых фронтов Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Из-за продолжения военных действий Израиля открытие новых фронтов остается возможным. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время визита в Бейрут.

«В свете продолжения агрессии, военных преступлений и блокады Газы открытие новых фронтов остается вероятным», — заявил министр в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen. Хосейн Амир Абдоллахиан начал координацию позиции Палестины на фоне конфликта с Израилем.

По словам министра, прекращение подачи электричества и воды в сектор Газа является военным преступлением. «Израиль и „его спонсоры“ ответят за это», — отметил он.

Ранее стало известно, что количество погибших из-за атак Израиля по сектору Газа превысило 1,5 тысячи человек. Ранение получили порядка 6,6 тысячи граждан. В Минздраве Палестины отметили, что за дни эскалации напряженности между Израилем и палестинцами на Западном берегу реки Иордан погибли 32 араба.

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Из-за продолжения военных действий Израиля открытие новых фронтов остается возможным. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время визита в Бейрут. «В свете продолжения агрессии, военных преступлений и блокады Газы открытие новых фронтов остается вероятным», — заявил министр в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen. Хосейн Амир Абдоллахиан начал координацию позиции Палестины на фоне конфликта с Израилем. По словам министра, прекращение подачи электричества и воды в сектор Газа является военным преступлением. «Израиль и „его спонсоры“ ответят за это», — отметил он. Ранее стало известно, что количество погибших из-за атак Израиля по сектору Газа превысило 1,5 тысячи человек. Ранение получили порядка 6,6 тысячи граждан. В Минздраве Палестины отметили, что за дни эскалации напряженности между Израилем и палестинцами на Западном берегу реки Иордан погибли 32 араба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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