Глава МИД Ирана допустил открытие новых фронтов из-за действий Израиля

13 октября 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

Глава МИД Ирана назвал возможным открытие новых фронтов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Из-за продолжения военных действий Израиля открытие новых фронтов остается возможным. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время визита в Бейрут. «В свете продолжения агрессии, военных преступлений и блокады Газы открытие новых фронтов остается вероятным», — заявил министр в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen. Хосейн Амир Абдоллахиан начал координацию позиции Палестины на фоне конфликта с Израилем. По словам министра, прекращение подачи электричества и воды в сектор Газа является военным преступлением. «Израиль и „его спонсоры“ ответят за это», — отметил он. Ранее стало известно, что количество погибших из-за атак Израиля по сектору Газа превысило 1,5 тысячи человек. Ранение получили порядка 6,6 тысячи граждан. В Минздраве Палестины отметили, что за дни эскалации напряженности между Израилем и палестинцами на Западном берегу реки Иордан погибли 32 араба.

Из-за продолжения военных действий Израиля открытие новых фронтов остается возможным. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время визита в Бейрут. «В свете продолжения агрессии, военных преступлений и блокады Газы открытие новых фронтов остается вероятным», — заявил министр в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen. Хосейн Амир Абдоллахиан начал координацию позиции Палестины на фоне конфликта с Израилем. По словам министра, прекращение подачи электричества и воды в сектор Газа является военным преступлением. «Израиль и „его спонсоры“ ответят за это», — отметил он. Ранее стало известно, что количество погибших из-за атак Израиля по сектору Газа превысило 1,5 тысячи человек. Ранение получили порядка 6,6 тысячи граждан. В Минздраве Палестины отметили, что за дни эскалации напряженности между Израилем и палестинцами на Западном берегу реки Иордан погибли 32 араба.