12 октября 2023

Число погибших из-за атак Израиля по сектору Газа превысило 1500

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В секторе Газа с каждым днем увеличивается число погибших Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Число жертв атак израильских сил по палестинскому сектору Газа возросло до 1 537 человек. Эти данные приводит Министерство здравоохранения Палестины.

«В секторе Газа при атаках Израиля убиты 1 537 человек. Ранения получили 6 612», — сообщило Министерство здравоохранения Палестины на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Минздрав также отметил, что за дни эскалации напряженности между Израилем и палестинцами на Западном берегу реки Иордан погибли 32 араба. Ранения получили более 600 палестинцев.

В секторе Газа с каждым днем увеличивается число погибших из-за войны, заявили ранее в Минздраве Газы. Израиль планирует использовать опыт блокады Ленинграда в секторе Газа. С таким заявлением выступил американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш. Он уточнил, что при таком раскладе будут остановлены поставки воды, продовольствия и предметов первой необходимости на территорию Газы.

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Число жертв атак израильских сил по палестинскому сектору Газа возросло до 1 537 человек. Эти данные приводит Министерство здравоохранения Палестины. «В секторе Газа при атаках Израиля убиты 1 537 человек. Ранения получили 6 612», — сообщило Министерство здравоохранения Палестины на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Минздрав также отметил, что за дни эскалации напряженности между Израилем и палестинцами на Западном берегу реки Иордан погибли 32 араба. Ранения получили более 600 палестинцев. В секторе Газа с каждым днем увеличивается число погибших из-за войны, заявили ранее в Минздраве Газы. Израиль планирует использовать опыт блокады Ленинграда в секторе Газа. С таким заявлением выступил американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш. Он уточнил, что при таком раскладе будут остановлены поставки воды, продовольствия и предметов первой необходимости на территорию Газы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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