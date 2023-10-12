Число погибших из-за атак Израиля по сектору Газа превысило 1500

Число жертв атак израильских сил по палестинскому сектору Газа возросло до 1 537 человек. Эти данные приводит Министерство здравоохранения Палестины.
«В секторе Газа при атаках Израиля убиты 1 537 человек. Ранения получили 6 612», — сообщило Министерство здравоохранения Палестины на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Минздрав также отметил, что за дни эскалации напряженности между Израилем и палестинцами на Западном берегу реки Иордан погибли 32 араба. Ранения получили более 600 палестинцев.
В секторе Газа с каждым днем увеличивается число погибших из-за войны, заявили ранее в Минздраве Газы. Израиль планирует использовать опыт блокады Ленинграда в секторе Газа. С таким заявлением выступил американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш. Он уточнил, что при таком раскладе будут остановлены поставки воды, продовольствия и предметов первой необходимости на территорию Газы.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.