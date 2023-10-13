В Екатеринбурге задержали рейс в ХМАО на пять часов. Скрин

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Клипарты. Сургут , аэропорт, закат, ютейр, utair, ютэйр
Причина задержки рейса не уточняется Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали на пять часов вылет рейса UT-335 авиакомпании Utair в Советский (ХМАО). Это следует из информации онлайн-табло на сайте аэропорта.

«Рейс UT-335 задержан. Воздушное судно должно было вылететь из Екатеринбурга 13 октября в 12:50 часов по местному времени, но вылет перенесли на 18:00 часов. Прибытие в Советский запланировано на тот же день, но время все еще не изменено», — следует из данных сайта.

Причина задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали на пять часов вылет рейса UT-335 авиакомпании Utair в Советский (ХМАО). Это следует из информации онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс UT-335 задержан. Воздушное судно должно было вылететь из Екатеринбурга 13 октября в 12:50 часов по местному времени, но вылет перенесли на 18:00 часов. Прибытие в Советский запланировано на тот же день, но время все еще не изменено», — следует из данных сайта. Причина задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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