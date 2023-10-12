12 октября 2023

Фирма курганского депутата в два раза увеличила убытки

Фирма курганского депутата Анастасии Денисенко в два раза увеличила убытки
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане ООО «Фрутджой» резко увеличило убытки Фото:

Компания «Фрутджой», совладельцем которой является депутат Курганской городской думы Анастасия Денисенко, в два раза увеличила убытки. Об этом говорится в финотчете организации.

«Чистый убыток ООО „Фрутджой“ за 2021 год: 624 тысячи рублей. Убыток организации за 2022 год 1 млн 620 тысяч рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.

Сервис уточняет, что Денисенко принадлежит 50% компании «Фрутджой», другой половиной владеет Павел Тютюнник. Компания занимается реализацией плодовоовощной продукции. По итогам прошлого года выручка фирмы увеличилась более чем в два раза — с 467 тысяч до 1 млн рублей.

Однако организация осталась убыточной. Кроме того, депутат Денисенко единолично владеет ООО «Мирт», которое показало рост выручки с трех до пяти миллионов рублей по итогу 2022 года. А вот ООО «Гарантоценка», полностью принадлежащее Денисенко, сработало в убыток, правда небольшой — 40 тысяч рублей за 2022 год.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Фрутджой», чтобы выяснить причины, из-за которых на фоне увеличения прибыли, организация отчиталась об убытках. Ответ ожидается.

Ранее в Кургане ООО «Куйбышева-28» и ООО «Юнион комплект», принадлежащие семье председателя гордумы Игоря Прозорова, отчитались об убытках. Чистый убыток ООО «Куйбышева-28» за 2022 год составил 1 миллион 247 тысяч рублей. Чистый убыток ООО «Юнион комплект» за 2022 год составил 1 миллион 237 тысяч рублей.

Согласно СБИС, владельцами ООО «Куйбышева-28» являются: спикер гордумы Кургана Игорь Прозоров, его отец Виктор Прозоров и брат — депутат гордумы Олег Прозоров. Семейная организация получает доход от сдачи в аренду недвижимости.

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Компания «Фрутджой», совладельцем которой является депутат Курганской городской думы Анастасия Денисенко, в два раза увеличила убытки. Об этом говорится в финотчете организации. «Чистый убыток ООО „Фрутджой“ за 2021 год: 624 тысячи рублей. Убыток организации за 2022 год 1 млн 620 тысяч рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Сервис уточняет, что Денисенко принадлежит 50% компании «Фрутджой», другой половиной владеет Павел Тютюнник. Компания занимается реализацией плодовоовощной продукции. По итогам прошлого года выручка фирмы увеличилась более чем в два раза — с 467 тысяч до 1 млн рублей. Однако организация осталась убыточной. Кроме того, депутат Денисенко единолично владеет ООО «Мирт», которое показало рост выручки с трех до пяти миллионов рублей по итогу 2022 года. А вот ООО «Гарантоценка», полностью принадлежащее Денисенко, сработало в убыток, правда небольшой — 40 тысяч рублей за 2022 год. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Фрутджой», чтобы выяснить причины, из-за которых на фоне увеличения прибыли, организация отчиталась об убытках. Ответ ожидается. Ранее в Кургане ООО «Куйбышева-28» и ООО «Юнион комплект», принадлежащие семье председателя гордумы Игоря Прозорова, отчитались об убытках. Чистый убыток ООО «Куйбышева-28» за 2022 год составил 1 миллион 247 тысяч рублей. Чистый убыток ООО «Юнион комплект» за 2022 год составил 1 миллион 237 тысяч рублей. Согласно СБИС, владельцами ООО «Куйбышева-28» являются: спикер гордумы Кургана Игорь Прозоров, его отец Виктор Прозоров и брат — депутат гордумы Олег Прозоров. Семейная организация получает доход от сдачи в аренду недвижимости.
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