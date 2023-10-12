Почему российских экспортеров вынудили продавать валютную выручку

«Ведомости»: бизнес обязали продавать валютную выручку из-за недобросовестности

13 октября 2023 в 06:07 Размер текста - 17 +

Российских экспортеров заставили продавать валютную выручку на родине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Крупнейших российских экспортеров обязали продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке, поскольку ранее они не соблюдали неформальные соглашения о возврате валютных доходов. Отчасти из-за этого в стране вырос курс доллара по отношению к рублю. Об этом пишут «Ведомости». «Из-за недостаточной прозрачности операций большая часть доходов экспортеров оставалась в валюте. Это категорически не устраивало власти РФ, когда курс уверенно шел выше 100 рублей за доллар. Ситуация не улучшалась несмотря на все неформальные договоренности», — передают «Ведомости», ссылаясь на свои источники близкие к правительству. По данным издания, компании экспортеры часть валютных доходов оставляли за границей России. Поэтому власти приняли решение ввести представителей Росфинмониторинга в некоторые крупнейшие компании, чтобы усилить контроль ЦБ за валютной выручкой. «Ведомости» располагают информацией о том, что документы о валютном контроле компаний экспортеров являются закрытыми. Бизнес, а именно 43 группы компаний обяжут продавать в России до половины валютной выручки от экспорта. Эта мера, как считают источники издания, поможет укрепить курс рубля по отношению к доллару США. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий некоторых российских экспортеров продавать имеющуюся у них иностранную валюту. Процент валюты, которая будет подлежать продаже, установит Кабмин РФ. В отдельные компании России будут введены представители Росфинмониторинга, дабы обеспечить соблюдение новых правил. Перечень экспортеров, для которых вводится продажа валютной выручки, состоит из 43 групп компаний ТЭК, металлургии и других сфер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупнейших российских экспортеров обязали продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке, поскольку ранее они не соблюдали неформальные соглашения о возврате валютных доходов. Отчасти из-за этого в стране вырос курс доллара по отношению к рублю. Об этом пишут «Ведомости». «Из-за недостаточной прозрачности операций большая часть доходов экспортеров оставалась в валюте. Это категорически не устраивало власти РФ, когда курс уверенно шел выше 100 рублей за доллар. Ситуация не улучшалась несмотря на все неформальные договоренности», — передают «Ведомости», ссылаясь на свои источники близкие к правительству. По данным издания, компании экспортеры часть валютных доходов оставляли за границей России. Поэтому власти приняли решение ввести представителей Росфинмониторинга в некоторые крупнейшие компании, чтобы усилить контроль ЦБ за валютной выручкой. «Ведомости» располагают информацией о том, что документы о валютном контроле компаний экспортеров являются закрытыми. Бизнес, а именно 43 группы компаний обяжут продавать в России до половины валютной выручки от экспорта. Эта мера, как считают источники издания, поможет укрепить курс рубля по отношению к доллару США. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий некоторых российских экспортеров продавать имеющуюся у них иностранную валюту. Процент валюты, которая будет подлежать продаже, установит Кабмин РФ. В отдельные компании России будут введены представители Росфинмониторинга, дабы обеспечить соблюдение новых правил. Перечень экспортеров, для которых вводится продажа валютной выручки, состоит из 43 групп компаний ТЭК, металлургии и других сфер.