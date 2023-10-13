В США запаниковали из-за войны на два фронта

Журналист Гарднер: война на два фронта из-за Украины и Израиля истощит США
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США вряд ли способны помогать Украине и Израилю одновременно, считает Гарднер Фото:

Вашингтон опасается истощающей войны на два фронта из-за ситуаций с Украиной и Израилем. Об этом заявил американский журналист Стивен Гарднер.

«Администрация Байдена начинает паниковать, поскольку США могут оказаться на грани войны на два фронта, которая истощит их ресурсы и казну еще быстрее», — сказал он в эфире на своем Youtube-канале. Об этом риске ранее упоминала министр армии США Кристин Вормут. Она усомнилась в том, что США смогут поставлять боеприпасы Украине и Израилю одновременно.

После начала войны в Израиле президент Украины Владимир Зеленский серьезно обеспокоился, что интерес США к Киеву упадет. Зеленский считает, что смещение международного внимания на войну в Газе может поставить под угрозу поставки и помощь его стране.

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Вашингтон опасается истощающей войны на два фронта из-за ситуаций с Украиной и Израилем. Об этом заявил американский журналист Стивен Гарднер. «Администрация Байдена начинает паниковать, поскольку США могут оказаться на грани войны на два фронта, которая истощит их ресурсы и казну еще быстрее», — сказал он в эфире на своем Youtube-канале. Об этом риске ранее упоминала министр армии США Кристин Вормут. Она усомнилась в том, что США смогут поставлять боеприпасы Украине и Израилю одновременно. После начала войны в Израиле президент Украины Владимир Зеленский серьезно обеспокоился, что интерес США к Киеву упадет. Зеленский считает, что смещение международного внимания на войну в Газе может поставить под угрозу поставки и помощь его стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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