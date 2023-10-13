Марочко: ВСУ используют для обороны танки СССР полувековой давности

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Вооруженные силы Украины. stock, танк, всу, stock
В районе Синьковки украинские военные применили советский танк Т-55 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины используют для отражения атак на купянском направлении технику более чем полувековой давности. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Синьковка, для сдерживания наших войск ВФУ (предположительно из 105-й отдельной бригады Сил территориальной обороны), применили старый советский танк Т-55, который выпускался в СССР в 1959—1965 годах», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что по внешнему виду и работе на поле боя техника прошла капитальный ремонт и модернизацию.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова рассказал, что в начале контрнаступления Киев отправлял на поле боя большое количество живой силы и техники. Однако после больших потерь украинские военные стали наступать в основном без техники, поскольку все танки, которые так сильно рекламировались, горят намного лучше, чем техника советского производства, заключил Алаудинов, передает «Национальная служба новостей».

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Вооруженные силы Украины используют для отражения атак на купянском направлении технику более чем полувековой давности. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Синьковка, для сдерживания наших войск ВФУ (предположительно из 105-й отдельной бригады Сил территориальной обороны), применили старый советский танк Т-55, который выпускался в СССР в 1959—1965 годах», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что по внешнему виду и работе на поле боя техника прошла капитальный ремонт и модернизацию. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова рассказал, что в начале контрнаступления Киев отправлял на поле боя большое количество живой силы и техники. Однако после больших потерь украинские военные стали наступать в основном без техники, поскольку все танки, которые так сильно рекламировались, горят намного лучше, чем техника советского производства, заключил Алаудинов, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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