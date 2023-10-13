Марочко: ВСУ используют для обороны танки СССР полувековой давности

13 октября 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

В районе Синьковки украинские военные применили советский танк Т-55 Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины используют для отражения атак на купянском направлении технику более чем полувековой давности. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Синьковка, для сдерживания наших войск ВФУ (предположительно из 105-й отдельной бригады Сил территориальной обороны), применили старый советский танк Т-55, который выпускался в СССР в 1959—1965 годах», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что по внешнему виду и работе на поле боя техника прошла капитальный ремонт и модернизацию. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова рассказал, что в начале контрнаступления Киев отправлял на поле боя большое количество живой силы и техники. Однако после больших потерь украинские военные стали наступать в основном без техники, поскольку все танки, которые так сильно рекламировались, горят намного лучше, чем техника советского производства, заключил Алаудинов, передает «Национальная служба новостей».

Вооруженные силы Украины используют для отражения атак на купянском направлении технику более чем полувековой давности. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Синьковка, для сдерживания наших войск ВФУ (предположительно из 105-й отдельной бригады Сил территориальной обороны), применили старый советский танк Т-55, который выпускался в СССР в 1959—1965 годах», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что по внешнему виду и работе на поле боя техника прошла капитальный ремонт и модернизацию. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова рассказал, что в начале контрнаступления Киев отправлял на поле боя большое количество живой силы и техники. Однако после больших потерь украинские военные стали наступать в основном без техники, поскольку все танки, которые так сильно рекламировались, горят намного лучше, чем техника советского производства, заключил Алаудинов, передает «Национальная служба новостей».