12 октября 2023

Губернатор Шумков объяснил, как новый проект «Газпрома» отразится на экологии

Губернатор Шумков: новый проект «Газпрома» оказался в тренде роста экологичности
© Служба новостей «URA.RU»
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Вадим Шумков сравнил проект «Газпрома» с повесткой «зеленой энергетики» Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что регион благодаря реализации проекта «Газпрома» по газификации оказалась в тренде по повышению экологичности. Об этом глава региона написан в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)».

«Мы в правильном экологическом тренде — после завершения реализации совместной с „Газпромом“ программы газификации региона объем выбросов резко сократится за счет снижения доли сжигаемых угля, дров и мазута», — написал Шумков.

Губернатор отметил, что повестка с «зеленой энергетикой» на мировой арене «сдувается». «Никто в здравом уме и трезвой памяти не против повышения экологичности энергетических производств. Вопрос в том, что „зеленая повестка“ во многом создавалась и надувалась по тому же принципу, что и ковидная», — написал он.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области при поддержке «Газпрома» началось строительство трех газопроводов, которые протянутся на 102 километра и обеспечат подачу топлива в 16 населенных пунктов. Газопроводы проведут на территориях Белозерского, Мишкинского и Петуховского округов.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что регион благодаря реализации проекта «Газпрома» по газификации оказалась в тренде по повышению экологичности. Об этом глава региона написан в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». «Мы в правильном экологическом тренде — после завершения реализации совместной с „Газпромом“ программы газификации региона объем выбросов резко сократится за счет снижения доли сжигаемых угля, дров и мазута», — написал Шумков. Губернатор отметил, что повестка с «зеленой энергетикой» на мировой арене «сдувается». «Никто в здравом уме и трезвой памяти не против повышения экологичности энергетических производств. Вопрос в том, что „зеленая повестка“ во многом создавалась и надувалась по тому же принципу, что и ковидная», — написал он. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области при поддержке «Газпрома» началось строительство трех газопроводов, которые протянутся на 102 километра и обеспечат подачу топлива в 16 населенных пунктов. Газопроводы проведут на территориях Белозерского, Мишкинского и Петуховского округов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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