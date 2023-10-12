Губернатор Шумков объяснил, как новый проект «Газпрома» отразится на экологии

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что регион благодаря реализации проекта «Газпрома» по газификации оказалась в тренде по повышению экологичности. Об этом глава региона написан в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)».
«Мы в правильном экологическом тренде — после завершения реализации совместной с „Газпромом“ программы газификации региона объем выбросов резко сократится за счет снижения доли сжигаемых угля, дров и мазута», — написал Шумков.
Губернатор отметил, что повестка с «зеленой энергетикой» на мировой арене «сдувается». «Никто в здравом уме и трезвой памяти не против повышения экологичности энергетических производств. Вопрос в том, что „зеленая повестка“ во многом создавалась и надувалась по тому же принципу, что и ковидная», — написал он.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области при поддержке «Газпрома» началось строительство трех газопроводов, которые протянутся на 102 километра и обеспечат подачу топлива в 16 населенных пунктов. Газопроводы проведут на территориях Белозерского, Мишкинского и Петуховского округов.
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