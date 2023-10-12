Губернатор Шумков объяснил, как новый проект «Газпрома» отразится на экологии

Губернатор Шумков: новый проект «Газпрома» оказался в тренде роста экологичности

13 октября 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков сравнил проект «Газпрома» с повесткой «зеленой энергетики» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что регион благодаря реализации проекта «Газпрома» по газификации оказалась в тренде по повышению экологичности. Об этом глава региона написан в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». «Мы в правильном экологическом тренде — после завершения реализации совместной с „Газпромом“ программы газификации региона объем выбросов резко сократится за счет снижения доли сжигаемых угля, дров и мазута», — написал Шумков. Губернатор отметил, что повестка с «зеленой энергетикой» на мировой арене «сдувается». «Никто в здравом уме и трезвой памяти не против повышения экологичности энергетических производств. Вопрос в том, что „зеленая повестка“ во многом создавалась и надувалась по тому же принципу, что и ковидная», — написал он. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области при поддержке «Газпрома» началось строительство трех газопроводов, которые протянутся на 102 километра и обеспечат подачу топлива в 16 населенных пунктов. Газопроводы проведут на территориях Белозерского, Мишкинского и Петуховского округов.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что регион благодаря реализации проекта «Газпрома» по газификации оказалась в тренде по повышению экологичности. Об этом глава региона написан в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». «Мы в правильном экологическом тренде — после завершения реализации совместной с „Газпромом“ программы газификации региона объем выбросов резко сократится за счет снижения доли сжигаемых угля, дров и мазута», — написал Шумков. Губернатор отметил, что повестка с «зеленой энергетикой» на мировой арене «сдувается». «Никто в здравом уме и трезвой памяти не против повышения экологичности энергетических производств. Вопрос в том, что „зеленая повестка“ во многом создавалась и надувалась по тому же принципу, что и ковидная», — написал он. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области при поддержке «Газпрома» началось строительство трех газопроводов, которые протянутся на 102 километра и обеспечат подачу топлива в 16 населенных пунктов. Газопроводы проведут на территориях Белозерского, Мишкинского и Петуховского округов.