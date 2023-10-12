Екатеринбургских педагогов заподозрили в пропаганде идеологии АУЕ* подросткам

13 октября 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Полиция проверяет информацию о том, что с трудными подростками в спецшколе общались на тюремном жаргоне (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга В отношении двух педагогов спецшколы № 124, где разразился скандал о сексуальном насилии, началась полицейская проверка. Воспитателей подозревают в пропаганде подросткам идеологии АУЕ (организация признана в России экстремистской и запрещена). Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В своей педагогической практике, при воспитании и беседах с подопечными два воспитателя систематически использовали лексику и жаргонизмы тюремного толка — например, „красноперые“, „синие“, „опущенные“. Один из них рассказывал подросткам о „мастях“ на зоне и спорил с другим педагогом о том, сколько этих „мастей“ — четыре или пять», — объяснил собеседник агентства. Также, по его словам, воспитатель демонстрировал фотографии своего родственника, имеющего характерные наколки. Учитель якобы хвастался, что может разговаривать с лицами, причисляющими себя к криминальному миру, на языке РПТ (особый сленговый язык, широко используемый среди молодежи и различных сообществ — прим.ред.). Новость по теме Силовики наказали свердловского вербовщика из группировки АУЕ* Все эти факты стали известны после того, как в спецшколе вспыхнул скандал с сексуальным насилием. Один из пострадавших мальчиков рассказал, что некоторые педагоги общались с ребятами на тюремном сленге. Адвокат потерпевшего Олеся Бортникова подала заявление в полицию с требованием провести проверку. «Ученики были опрошены, другие ребята подтвердили информацию моего потерпевшего. Но после проверки было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Мною была подана жалоба в прокуратуру, и материалы заново вернули на проверку в полицию», — сказала корреспонденту Бортникова. Скандал со 124-й спецшколой разразился весной. Вскрылось, что в стенах учреждения были случаи сексуального насилия над воспитанниками. По предварительной информации, издеваться над младшими детьми подростков подбивал один из воспитателей школы. Якобы, педагог предлагал школьникам наказывать провинившихся товарищей — «чуханить» и «опускать». Делом занялся следственный комитет. *Организация АУЕ признана экстремистской и запрещена в РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В отношении двух педагогов спецшколы № 124, где разразился скандал о сексуальном насилии, началась полицейская проверка. Воспитателей подозревают в пропаганде подросткам идеологии АУЕ (организация признана в России экстремистской и запрещена). Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В своей педагогической практике, при воспитании и беседах с подопечными два воспитателя систематически использовали лексику и жаргонизмы тюремного толка — например, „красноперые“, „синие“, „опущенные“. Один из них рассказывал подросткам о „мастях“ на зоне и спорил с другим педагогом о том, сколько этих „мастей“ — четыре или пять», — объяснил собеседник агентства. Также, по его словам, воспитатель демонстрировал фотографии своего родственника, имеющего характерные наколки. Учитель якобы хвастался, что может разговаривать с лицами, причисляющими себя к криминальному миру, на языке РПТ (особый сленговый язык, широко используемый среди молодежи и различных сообществ — прим.ред.). Все эти факты стали известны после того, как в спецшколе вспыхнул скандал с сексуальным насилием. Один из пострадавших мальчиков рассказал, что некоторые педагоги общались с ребятами на тюремном сленге. Адвокат потерпевшего Олеся Бортникова подала заявление в полицию с требованием провести проверку. «Ученики были опрошены, другие ребята подтвердили информацию моего потерпевшего. Но после проверки было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Мною была подана жалоба в прокуратуру, и материалы заново вернули на проверку в полицию», — сказала корреспонденту Бортникова. Скандал со 124-й спецшколой разразился весной. Вскрылось, что в стенах учреждения были случаи сексуального насилия над воспитанниками. По предварительной информации, издеваться над младшими детьми подростков подбивал один из воспитателей школы. Якобы, педагог предлагал школьникам наказывать провинившихся товарищей — «чуханить» и «опускать». Делом занялся следственный комитет. *Организация АУЕ признана экстремистской и запрещена в РФ.