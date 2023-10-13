Цена газа в Европе обновила максимум с начала года

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Качалки. Сургут, газ, нефть, задвижка, запорная арматура, винтиль
Стоимость газа выросла до 600 долларов за тысячу кубометров Фото:

Цена на газ в Европе выросла до 600 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Цена газа в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубометров с середины февраля. Эта цифра обновила максимум за полгода.

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Цена на газ в Европе выросла до 600 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Цена газа в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубометров с середины февраля. Эта цифра обновила максимум за полгода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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