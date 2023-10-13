Цена газа в Европе обновила максимум с начала года

Стоимость газа выросла до 600 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе выросла до 600 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Цена газа в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубометров с середины февраля. Эта цифра обновила максимум за полгода.
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