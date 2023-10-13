Цена газа в Европе обновила максимум с начала года

13 октября 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Стоимость газа выросла до 600 долларов за тысячу кубометров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Цена на газ в Европе выросла до 600 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Цена газа в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубометров с середины февраля. Эта цифра обновила максимум за полгода.

Цена на газ в Европе выросла до 600 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Цена газа в Европе превысила 600 долларов за тысячу кубометров с середины февраля. Эта цифра обновила максимум за полгода.