Путин оценил рост ВВП России за год

Путин: рост ВВП России на 3% за год является хорошим результатом
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Владимир Путин на торжественном построении, посвященном 20-летию авиабазы в Киргизстане. Бишкек, путин владимир
Рост ВВП на 3% является хорошим результатом, заявил Владимир Путин Фото:

Рост ВВП России на 3% по итогам года является хорошим результатом. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств — участников СНГ в узком составе.

«Рост ВВП в 3% по итогам года — хороший результат», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24».

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Рост ВВП России на 3% по итогам года является хорошим результатом. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств — участников СНГ в узком составе. «Рост ВВП в 3% по итогам года — хороший результат», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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