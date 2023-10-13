Путин оценил рост ВВП России за год

Рост ВВП на 3% является хорошим результатом, заявил Владимир Путин
Рост ВВП России на 3% по итогам года является хорошим результатом. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств — участников СНГ в узком составе.
«Рост ВВП в 3% по итогам года — хороший результат», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!