Видеоролики помогли девушке победить в интернет-голосовании Фото: Илья Московец © URA.RU

Секретарь-референт пермской дорожной компании прошла в финал международного конкурса красоты. В этом ей помогли смешные видеоролики, которые она выкладывала в своих социальных сетях. Валерия Морозова рассказала URA.RU о том, как обошла сотни красавиц и вошла в топ-30 на конкурсе «Мисс Офис».

«После выхода в полуфинал я занялась разработкой своей предвыборной кампании, ведь для выхода в финал нужно, чтобы люди за меня проголосовали. Я разработала контент план, который переписывала, наверное, 1000 и 1 раз. И решила снять короткие смешные видео ролики, чтобы выкладывать их для своих подписчиков. Ведь в период голосования на последних неделях тяжело не только самой участнице, но и ее группе поддержки», — рассказала Валерия Морозова корреспонденту агентства.

Свои видеоролики девушка показала финалистке прошлого сезона конкурса «Мисс офис» Виктории Крюковой. «Вика хохотала очень громко», — вспоминает Валерия. Также она отметила, что очень переживала, когда голосование началось. В первый день пермячка обошла все кабинеты в компании, чтобы проконтролировать каждого сотрудника и посмотреть, как он голосовал. Ее старания не прошли даром. На первой неделе девушке удалось попасть в топ-10, а по итогам трех недель Валерия Морозова получила шанс представлять Пермский край в финале конкурса.

Валерия Морозова работает секретарем на пермском предприятии ООО «АБЗ №1». В начале октября стало известно, что девушка прошла в финал конкурса «Мисс Офис — 2023». В шоу примут участие еще 29 красавиц из разных городов России и других стран. Победительница получит денежный приз — 3 млн рублей, а также корону и возможность стать лицом двух крупных российских брендов. Церемония награждения пройдет в Москве 25 ноября. Организаторы обещают сделать онлайн трансляцию финального шоу для зрителей.