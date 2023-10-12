В Курганской области умер бывший директор колледжа

13 октября 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Ушел из жизни Александр Петрович Алексеев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ушел из жизни бывший директор Шумихинского аграрно-строительного колледжа Александр Алексеев. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Курганской области. «Департамент образования и науки Курганской области с прискорбием сообщает, что ушел из жизни талантливый руководитель, бывший директор Шумихинского аграрно-строительного колледжа Александр Петрович Алексеев. Его отличали добросовестность, трудолюбие и целеустремленность», — говорится в сообщении ведомства. Бывшие коллеги и ученики вспоминают Алексеева как человека профессионального, с широким кругозором и умением видеть перспективу. Под его руководством проходила реорганизация учебного заведения, появлялись новые рабочие профессии и специальности. Педагогический коллектив по результатам работы неоднократно занимал первые места в рейтинге профессиональных учреждений Курганской области. Сам Алексеев — лауреат премии имени Неболсина, Заслуженный работник профессионально-технического образования, Ветеран труда. Умер бывший директор Шумихинского аграрно-строительного колледжа Александр Алексеев Фото: департамента образования и науки Курганской области, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/donkurgan

Ушел из жизни бывший директор Шумихинского аграрно-строительного колледжа Александр Алексеев. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Курганской области. «Департамент образования и науки Курганской области с прискорбием сообщает, что ушел из жизни талантливый руководитель, бывший директор Шумихинского аграрно-строительного колледжа Александр Петрович Алексеев. Его отличали добросовестность, трудолюбие и целеустремленность», — говорится в сообщении ведомства. Бывшие коллеги и ученики вспоминают Алексеева как человека профессионального, с широким кругозором и умением видеть перспективу. Под его руководством проходила реорганизация учебного заведения, появлялись новые рабочие профессии и специальности. Педагогический коллектив по результатам работы неоднократно занимал первые места в рейтинге профессиональных учреждений Курганской области. Сам Алексеев — лауреат премии имени Неболсина, Заслуженный работник профессионально-технического образования, Ветеран труда.