12 октября 2023

В Курганской области умер бывший директор колледжа

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Николаем Караченцовым в театре Ленком. Москва, траур, гвоздики, цветы
Ушел из жизни Александр Петрович Алексеев Фото:

Ушел из жизни бывший директор Шумихинского аграрно-строительного колледжа Александр Алексеев. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Курганской области.

«Департамент образования и науки Курганской области с прискорбием сообщает, что ушел из жизни талантливый руководитель, бывший директор Шумихинского аграрно-строительного колледжа Александр Петрович Алексеев. Его отличали добросовестность, трудолюбие и целеустремленность», — говорится в сообщении ведомства.

Бывшие коллеги и ученики вспоминают Алексеева как человека профессионального, с широким кругозором и умением видеть перспективу. Под его руководством проходила реорганизация учебного заведения, появлялись новые рабочие профессии и специальности. Педагогический коллектив по результатам работы неоднократно занимал первые места в рейтинге профессиональных учреждений Курганской области. Сам Алексеев — лауреат премии имени Неболсина, Заслуженный работник профессионально-технического образования, Ветеран труда.

Умер бывший директор Шумихинского аграрно-строительного колледжа Александр Алексеев
Умер бывший директор Шумихинского аграрно-строительного колледжа Александр Алексеев
Фото:

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Ушел из жизни бывший директор Шумихинского аграрно-строительного колледжа Александр Алексеев. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Курганской области. «Департамент образования и науки Курганской области с прискорбием сообщает, что ушел из жизни талантливый руководитель, бывший директор Шумихинского аграрно-строительного колледжа Александр Петрович Алексеев. Его отличали добросовестность, трудолюбие и целеустремленность», — говорится в сообщении ведомства. Бывшие коллеги и ученики вспоминают Алексеева как человека профессионального, с широким кругозором и умением видеть перспективу. Под его руководством проходила реорганизация учебного заведения, появлялись новые рабочие профессии и специальности. Педагогический коллектив по результатам работы неоднократно занимал первые места в рейтинге профессиональных учреждений Курганской области. Сам Алексеев — лауреат премии имени Неболсина, Заслуженный работник профессионально-технического образования, Ветеран труда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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