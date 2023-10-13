В Каменске-Уральском задержали подростка, «заминировавшего» школу

В Каменске-Уральском (Свердловская область) задержали 15-летнего подростка, который направил ложное сообщение о якобы готовящемся взрыве школы №19. Об этом рассказали в антитеррористической комиссии региона.
Лжеминера задержали через несколько часов после преступления, пишет telegram-канал «Антитеррор Урал». Утром 13 октября он направил на почту школы №19 фейковое сообщение о якобы готовящемся взрыве.
Школьник признался, что таким образом хотел пошутить. Теперь мальчику грозит до пяти лет лишения свободы за «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Ранее в Серове был задержан 16-летний подросток, который в сентябре 2023 года сообщил о якобы готовящемся взрыве школы № 20. Школьник свою вину признал и раскаялся.
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