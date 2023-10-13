В Каменске-Уральском задержали подростка, «заминировавшего» школу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, заброшенная школа, старое здание
Подросток пояснил, что хотел пошутить таким образом (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) задержали 15-летнего подростка, который направил ложное сообщение о якобы готовящемся взрыве школы №19. Об этом рассказали в антитеррористической комиссии региона.

Лжеминера задержали через несколько часов после преступления, пишет telegram-канал «Антитеррор Урал». Утром 13 октября он направил на почту школы №19 фейковое сообщение о якобы готовящемся взрыве.

Школьник признался, что таким образом хотел пошутить. Теперь мальчику грозит до пяти лет лишения свободы за «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее в Серове был задержан 16-летний подросток, который в сентябре 2023 года сообщил о якобы готовящемся взрыве школы № 20. Школьник свою вину признал и раскаялся.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском (Свердловская область) задержали 15-летнего подростка, который направил ложное сообщение о якобы готовящемся взрыве школы №19. Об этом рассказали в антитеррористической комиссии региона. Лжеминера задержали через несколько часов после преступления, пишет telegram-канал «Антитеррор Урал». Утром 13 октября он направил на почту школы №19 фейковое сообщение о якобы готовящемся взрыве. Школьник признался, что таким образом хотел пошутить. Теперь мальчику грозит до пяти лет лишения свободы за «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ранее в Серове был задержан 16-летний подросток, который в сентябре 2023 года сообщил о якобы готовящемся взрыве школы № 20. Школьник свою вину признал и раскаялся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...