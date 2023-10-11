ФСБ поймала подростка, сообщившего о лжеминировании школы в Серове. Видео

12 октября 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

Информация о лжеминировании поступила в школу серова 15 сентября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ФСБ задержали 16-летнего молодого человека, который в сентябре 2023 года сообщил о якобы готовящемся взрыве школы № 20 в Серове (Свердловская область). Информация об этом опубликована в telegram-канале «Антитеррор Урал». «Сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области задержали 16-летнего жителя Екатеринбурга, который подозревается в распространении заведомо ложного сообщения об акте терроризма в одной из школ Свердловской области», — сообщает антитеррористическая комиссия. Известно, что 15 сентября 2023 года парень написал на электронную почту школы № 20 города Серова, где сообщил, что в образовательном учреждении якобы произойдет взрыв. Как сообщил подозреваемый, задание по «минированию» получил в популярном мессенджере. Подросток уже признал свою вину и раскаялся. «В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК России (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Ожидать приговора суда несовершеннолетний будет под подпиской о невыезде», Ранее двух свердловчан приговорили к трем и шести годам строгого режима из-за ложных сообщений о готовящихся терактах. Один мужчина представился сторонником батальона ВСУ и заявил о «минировании» Новолялинской городской больницы и местного отдела полиции, другой — сообщил о станции скорой помощи Центральной городской больницы в Верхней Салде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники ФСБ задержали 16-летнего молодого человека, который в сентябре 2023 года сообщил о якобы готовящемся взрыве школы № 20 в Серове (Свердловская область). Информация об этом опубликована в telegram-канале «Антитеррор Урал». «Сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области задержали 16-летнего жителя Екатеринбурга, который подозревается в распространении заведомо ложного сообщения об акте терроризма в одной из школ Свердловской области», — сообщает антитеррористическая комиссия. Известно, что 15 сентября 2023 года парень написал на электронную почту школы № 20 города Серова, где сообщил, что в образовательном учреждении якобы произойдет взрыв. Как сообщил подозреваемый, задание по «минированию» получил в популярном мессенджере. Подросток уже признал свою вину и раскаялся. «В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК России (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Ожидать приговора суда несовершеннолетний будет под подпиской о невыезде», Ранее двух свердловчан приговорили к трем и шести годам строгого режима из-за ложных сообщений о готовящихся терактах. Один мужчина представился сторонником батальона ВСУ и заявил о «минировании» Новолялинской городской больницы и местного отдела полиции, другой — сообщил о станции скорой помощи Центральной городской больницы в Верхней Салде.