В Свердловской области в лесу нашли мертвым охотника

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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Охотник пропал два дня назад (архивное фото) Фото:

В Полевском в поселке Большая Лавровка в лесу нашли мертвым охотника, сообщил источник URA.RU. Мужчину искали с 11 октября.

О пропаже мужчины сообщили представители охотничьего хозяйства «Ревда». Они же объявили о сборе на поиски охотника. 13 октября стало известно, что он скончался. «Его нашли мертвым в лесу. До этого он жаловался на жжение в груди», — пояснил собеседник агентства.

Напарники охотника еще не вернулись из леса. Журналист URA.RU обратился за комментарием в СУ Следственного комитета по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Полевском в поселке Большая Лавровка в лесу нашли мертвым охотника, сообщил источник URA.RU. Мужчину искали с 11 октября. О пропаже мужчины сообщили представители охотничьего хозяйства «Ревда». Они же объявили о сборе на поиски охотника. 13 октября стало известно, что он скончался. «Его нашли мертвым в лесу. До этого он жаловался на жжение в груди», — пояснил собеседник агентства. Напарники охотника еще не вернулись из леса. Журналист URA.RU обратился за комментарием в СУ Следственного комитета по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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