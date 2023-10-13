В Свердловской области в лесу нашли мертвым охотника

Охотник пропал два дня назад (архивное фото)
В Полевском в поселке Большая Лавровка в лесу нашли мертвым охотника, сообщил источник URA.RU. Мужчину искали с 11 октября.
О пропаже мужчины сообщили представители охотничьего хозяйства «Ревда». Они же объявили о сборе на поиски охотника. 13 октября стало известно, что он скончался. «Его нашли мертвым в лесу. До этого он жаловался на жжение в груди», — пояснил собеседник агентства.
Напарники охотника еще не вернулись из леса. Журналист URA.RU обратился за комментарием в СУ Следственного комитета по Свердловской области. Ответ ожидается.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!