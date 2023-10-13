В Свердловской области в лесу нашли мертвым охотника

13 октября 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Охотник пропал два дня назад (архивное фото) Фото: Алексей Гайнов © URA.RU В Полевском в поселке Большая Лавровка в лесу нашли мертвым охотника, сообщил источник URA.RU. Мужчину искали с 11 октября. О пропаже мужчины сообщили представители охотничьего хозяйства «Ревда». Они же объявили о сборе на поиски охотника. 13 октября стало известно, что он скончался. «Его нашли мертвым в лесу. До этого он жаловался на жжение в груди», — пояснил собеседник агентства. Напарники охотника еще не вернулись из леса. Журналист URA.RU обратился за комментарием в СУ Следственного комитета по Свердловской области. Ответ ожидается.

В Полевском в поселке Большая Лавровка в лесу нашли мертвым охотника, сообщил источник URA.RU. Мужчину искали с 11 октября. О пропаже мужчины сообщили представители охотничьего хозяйства «Ревда». Они же объявили о сборе на поиски охотника. 13 октября стало известно, что он скончался. «Его нашли мертвым в лесу. До этого он жаловался на жжение в груди», — пояснил собеседник агентства. Напарники охотника еще не вернулись из леса. Журналист URA.RU обратился за комментарием в СУ Следственного комитета по Свердловской области. Ответ ожидается.