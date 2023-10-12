В Свердловской области собирают волонтеров на поиски пропавшего охотника

12 октября 2023 в 23:02 Размер текста - 17 +

Поиски пропавшего начнутся 13 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Полевском в поселке Большая Лавровка (Свердловская область) начался сбор на поиски пропавшего охотника. Об этом сообщили представители охотничьего хозяйства. «Пропал охотник в районе Большой Лавровки. Завтра в 09:00 часов сбор на конечной Краснояра. С собой теплые вещи, горячий чай и обед», — пишет telegram-канал «Hunting REVDA охота». Связаться с организатором поисков Николаем можно по телефону 8 (922) 222-10-20. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в поисковой отряд по Свердловской области. На момент публикации ответ не получен.

В Полевском в поселке Большая Лавровка (Свердловская область) начался сбор на поиски пропавшего охотника. Об этом сообщили представители охотничьего хозяйства. «Пропал охотник в районе Большой Лавровки. Завтра в 09:00 часов сбор на конечной Краснояра. С собой теплые вещи, горячий чай и обед», — пишет telegram-канал «Hunting REVDA охота». Связаться с организатором поисков Николаем можно по телефону 8 (922) 222-10-20. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в поисковой отряд по Свердловской области. На момент публикации ответ не получен.