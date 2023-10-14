В Госдуме заявили, что России нужны работающие пенсионеры

Депутат Госдумы Бессараб: Россия заинтересована в работающих пенсионерах

Государству придется решить вопрос с индексацией выплат работающим пенсионерам, считают в Госдуме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Трудовому рынку в России важно, чтобы опытные специалисты — чаще всего пенсионеры — оставались на рабочих местах. Об этом в беседе с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, отмена индексации пенсий работающих пенсионеров заставляет россиян увольняться с места работы, чтобы снова на него устроиться, но уже с пересчитанной выплатой.

«С учетом низкого процента безработицы рынок как никогда нуждается в опытных и квалифицированных кадрах. Было бы замечательно, если бы люди пенсионного возраста оставались на рабочих местах. Для этого необходимо разрабатывать стимулы — президент уже давал такое поручение правительству», — сказала Светлана Бессараб.

При этом, по словам парламентария, сейчас некоторые пенсионеры, например, учителя или врачи предпочитают каждый год в декабре увольняться, чтобы после индексации пенсии вернуться на работу. «Сельским больницам и школам делать нечего. Они вынуждены снова нанимать уволившихся людей. Да и люди увольняются не от хорошей жизни, а для того, чтобы заработать свои баллы. Это надо все отрегулировать», — сказала Светлана Бессараб.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о возврате индексации пенсий для части российских пенсионеров. Так, повышение выплат хотят вернуть для специалистов, работающих в бюджетной сфере: здравоохранение, образование, социальное обслуживание.