Экс-владелец пермского завода «Метафракс» обжаловал решение о национализации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, аукцион, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, арбитраж, преступление, молоток судьи, судейский молоток, торги
Жалоба бывшего акционера поступила в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Фото:
новость из сюжета
Национализация завода «Метафракс»

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд зарегистрировал жалобу пермского акционерного общества «Метахолдинг», которое ранее являлось основным собственником АО «Метафракс Кемикалс». Компания, обжаловала решение суда первой инстанции, взыскавшего с акционеров губахинского химпредприятия контрольный пакет акций в пользу государства.

«Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, зарегистрирована апелляционная жалоба АО „Метахолдинг“. Следующее заседание состоится 27 ноября 2023 года», — сообщается в картотеке суда.

Ранее Арбитражный суд Пермского края по иску Генпрокуратуры РФ изъял более 96% акций губахинского АО «Метафракс Кемикалс» в пользу Росимущества. Надзорный орган посчитал, что завод, имеющий для страны стратегическое значение, приватизировали в 1990-е годы без согласия российского правительства. Большая часть акций химпредприятия находилась в собственности АО «Метахолдинг», которое контролирует бизнесмен Сейфеддин Рустамов.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд зарегистрировал жалобу пермского акционерного общества «Метахолдинг», которое ранее являлось основным собственником АО «Метафракс Кемикалс». Компания, обжаловала решение суда первой инстанции, взыскавшего с акционеров губахинского химпредприятия контрольный пакет акций в пользу государства. «Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, зарегистрирована апелляционная жалоба АО „Метахолдинг“. Следующее заседание состоится 27 ноября 2023 года», — сообщается в картотеке суда. Ранее Арбитражный суд Пермского края по иску Генпрокуратуры РФ изъял более 96% акций губахинского АО «Метафракс Кемикалс» в пользу Росимущества. Надзорный орган посчитал, что завод, имеющий для страны стратегическое значение, приватизировали в 1990-е годы без согласия российского правительства. Большая часть акций химпредприятия находилась в собственности АО «Метахолдинг», которое контролирует бизнесмен Сейфеддин Рустамов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...