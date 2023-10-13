Экс-владелец пермского завода «Метафракс» обжаловал решение о национализации

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд зарегистрировал жалобу пермского акционерного общества «Метахолдинг», которое ранее являлось основным собственником АО «Метафракс Кемикалс». Компания, обжаловала решение суда первой инстанции, взыскавшего с акционеров губахинского химпредприятия контрольный пакет акций в пользу государства.
«Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, зарегистрирована апелляционная жалоба АО „Метахолдинг“. Следующее заседание состоится 27 ноября 2023 года», — сообщается в картотеке суда.
Ранее Арбитражный суд Пермского края по иску Генпрокуратуры РФ изъял более 96% акций губахинского АО «Метафракс Кемикалс» в пользу Росимущества. Надзорный орган посчитал, что завод, имеющий для страны стратегическое значение, приватизировали в 1990-е годы без согласия российского правительства. Большая часть акций химпредприятия находилась в собственности АО «Метахолдинг», которое контролирует бизнесмен Сейфеддин Рустамов.
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