Экс-владелец пермского завода «Метафракс» обжаловал решение о национализации

13 октября 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Жалоба бывшего акционера поступила в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Национализация завода «Метафракс» Семнадцатый арбитражный апелляционный суд зарегистрировал жалобу пермского акционерного общества «Метахолдинг», которое ранее являлось основным собственником АО «Метафракс Кемикалс». Компания, обжаловала решение суда первой инстанции, взыскавшего с акционеров губахинского химпредприятия контрольный пакет акций в пользу государства. «Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, зарегистрирована апелляционная жалоба АО „Метахолдинг“. Следующее заседание состоится 27 ноября 2023 года», — сообщается в картотеке суда. Ранее Арбитражный суд Пермского края по иску Генпрокуратуры РФ изъял более 96% акций губахинского АО «Метафракс Кемикалс» в пользу Росимущества. Надзорный орган посчитал, что завод, имеющий для страны стратегическое значение, приватизировали в 1990-е годы без согласия российского правительства. Большая часть акций химпредприятия находилась в собственности АО «Метахолдинг», которое контролирует бизнесмен Сейфеддин Рустамов.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд зарегистрировал жалобу пермского акционерного общества «Метахолдинг», которое ранее являлось основным собственником АО «Метафракс Кемикалс». Компания, обжаловала решение суда первой инстанции, взыскавшего с акционеров губахинского химпредприятия контрольный пакет акций в пользу государства. «Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, зарегистрирована апелляционная жалоба АО „Метахолдинг“. Следующее заседание состоится 27 ноября 2023 года», — сообщается в картотеке суда. Ранее Арбитражный суд Пермского края по иску Генпрокуратуры РФ изъял более 96% акций губахинского АО «Метафракс Кемикалс» в пользу Росимущества. Надзорный орган посчитал, что завод, имеющий для страны стратегическое значение, приватизировали в 1990-е годы без согласия российского правительства. Большая часть акций химпредприятия находилась в собственности АО «Метахолдинг», которое контролирует бизнесмен Сейфеддин Рустамов.