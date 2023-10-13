РПЦ переименовала монастырь опального отца Сергия

13 октября 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Среднеуральский женский монастырь переименовали Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело отца Сергия Среднеуральский женский монастырь, который ранее возглавлял скандальный экс-схиигумен Сергий, переименовали по решению Синода Русской православной церкви. «В связи с прошением Преосвященного митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга требую переименовать Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери „Спорительница хлебов“. Он будет называться Благовещенский Борисоглебский женский монастырь поселка Краснояр Свердловской области», — сообщается на официальном сайте Московского патриарха. Бывший схиигумен Сергий обвиняется в системном разжигании ненависти. Он приговорен к семи годам лишения свободы. Он также отлучен от церкви за критику рода Романовых и патриарха Кирилла.

Среднеуральский женский монастырь, который ранее возглавлял скандальный экс-схиигумен Сергий, переименовали по решению Синода Русской православной церкви. «В связи с прошением Преосвященного митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга требую переименовать Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери „Спорительница хлебов“. Он будет называться Благовещенский Борисоглебский женский монастырь поселка Краснояр Свердловской области», — сообщается на официальном сайте Московского патриарха. Бывший схиигумен Сергий обвиняется в системном разжигании ненависти. Он приговорен к семи годам лишения свободы. Он также отлучен от церкви за критику рода Романовых и патриарха Кирилла.