РПЦ переименовала монастырь опального отца Сергия

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По приговору отцу Сергию. Москва, романов николай, отец сергий
Среднеуральский женский монастырь переименовали Фото:
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Дело отца Сергия

Среднеуральский женский монастырь, который ранее возглавлял скандальный экс-схиигумен Сергий, переименовали по решению Синода Русской православной церкви.

«В связи с прошением Преосвященного митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга требую переименовать Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери „Спорительница хлебов“. Он будет называться Благовещенский Борисоглебский женский монастырь поселка Краснояр Свердловской области», — сообщается на официальном сайте Московского патриарха.

Бывший схиигумен Сергий обвиняется в системном разжигании ненависти. Он приговорен к семи годам лишения свободы. Он также отлучен от церкви за критику рода Романовых и патриарха Кирилла.

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Среднеуральский женский монастырь, который ранее возглавлял скандальный экс-схиигумен Сергий, переименовали по решению Синода Русской православной церкви. «В связи с прошением Преосвященного митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга требую переименовать Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери „Спорительница хлебов“. Он будет называться Благовещенский Борисоглебский женский монастырь поселка Краснояр Свердловской области», — сообщается на официальном сайте Московского патриарха. Бывший схиигумен Сергий обвиняется в системном разжигании ненависти. Он приговорен к семи годам лишения свободы. Он также отлучен от церкви за критику рода Романовых и патриарха Кирилла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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