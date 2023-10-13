Прототипом кунгурского «мужа Аленки» стал автор скульпторы

Кузнец Антон Киряков намерен продолжать творить Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Кузнец Антон Киряков, автор нашумевшей скульптуры «Лыжник», которую установили в Кунгуре Пермского края, не обижается на критику горожан. Сравнение его детища со статуей Аленке в Нововоронеже его также не смущает. По его словам, прототипом лыжника стал он сам.

«Я брал себя за прототип, фотографировал себя в шапке спортивной, чтобы не ошибиться в пропорциях. Про какие-то недоработки я знаю, принимаю критику. Аленку эту я тоже видел. В принципе, сама Аленка сделана же неплохо, не считая лица. Меня не обижают сравнения», — рассказал Киряков изданию «Подъем». Он также отметил, что намерен и дальше создавать такие скульптуры.

Ранее URA.RU рассказывало, что скульптура лыжника вызвала неоднозначную реакцию горожан. После сообщений в СМИ, работу кунгурского кузнеца обсуждают по всей России. Многие сравнивают творение Кирякова с вспомнили памятником героине русских сказок Аленке, который установили в городе Нововоронеж в 2020 году. Скульптуру тогда местные жители сравнили с персонажем фильма ужасов, а сама она стала героем мемов.