Прототипом кунгурского «мужа Аленки» стал автор скульпторы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Обская кузница» Виталия Горшкова. Сургут, кузнец, тиски, подмастерье
Кузнец Антон Киряков намерен продолжать творить Фото:

Кузнец Антон Киряков, автор нашумевшей скульптуры «Лыжник», которую установили в Кунгуре Пермского края, не обижается на критику горожан. Сравнение его детища со статуей Аленке в Нововоронеже его также не смущает. По его словам, прототипом лыжника стал он сам.

«Я брал себя за прототип, фотографировал себя в шапке спортивной, чтобы не ошибиться в пропорциях. Про какие-то недоработки я знаю, принимаю критику. Аленку эту я тоже видел. В принципе, сама Аленка сделана же неплохо, не считая лица. Меня не обижают сравнения», — рассказал Киряков изданию «Подъем». Он также отметил, что намерен и дальше создавать такие скульптуры.

Ранее URA.RU рассказывало, что скульптура лыжника вызвала неоднозначную реакцию горожан. После сообщений в СМИ, работу кунгурского кузнеца обсуждают по всей России. Многие сравнивают творение Кирякова с вспомнили памятником героине русских сказок Аленке, который установили в городе Нововоронеж в 2020 году. Скульптуру тогда местные жители сравнили с персонажем фильма ужасов, а сама она стала героем мемов.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кузнец Антон Киряков, автор нашумевшей скульптуры «Лыжник», которую установили в Кунгуре Пермского края, не обижается на критику горожан. Сравнение его детища со статуей Аленке в Нововоронеже его также не смущает. По его словам, прототипом лыжника стал он сам. «Я брал себя за прототип, фотографировал себя в шапке спортивной, чтобы не ошибиться в пропорциях. Про какие-то недоработки я знаю, принимаю критику. Аленку эту я тоже видел. В принципе, сама Аленка сделана же неплохо, не считая лица. Меня не обижают сравнения», — рассказал Киряков изданию «Подъем». Он также отметил, что намерен и дальше создавать такие скульптуры. Ранее URA.RU рассказывало, что скульптура лыжника вызвала неоднозначную реакцию горожан. После сообщений в СМИ, работу кунгурского кузнеца обсуждают по всей России. Многие сравнивают творение Кирякова с вспомнили памятником героине русских сказок Аленке, который установили в городе Нововоронеж в 2020 году. Скульптуру тогда местные жители сравнили с персонажем фильма ужасов, а сама она стала героем мемов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...