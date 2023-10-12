Курганские медики обсуждают распоряжение нового главврача убрать иконы

13 октября 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Новый главврач наводит порядок в больнице Лебяжья Фото: Анна Майорова © URA.RU Исполняющий обязанности главного врача межрайонной больницы №2 Урал Галиев рекомендовал убрать иконы, православные календари, а также комнатные растения из помещений больницы в Лебяжье. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к сфере здравоохранения. В депздраве агентству ответили, что Галиев распоряжений насчет икон не давал. «Галиев распорядился убрать из помещений иконы, снять православные календари, вынести комнатные растения. Медики удивились такой чистке. Например, комнатные растения не запрещается держать в нережимных помещениях, то есть в обычных кабинетах», — отметил источник. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что и. о. главного врача межрайонной больницы №2 Урал Галиев не давал распоряжений убрать иконы. «Более того, на днях состоялась встреча руководителя медучреждения и настоятеля местного храма, обсуждался вопрос открытия в больнице молельной комнаты. Комнатные растения убраны только из отдельных режимных кабинетов», — сообщили в ведомстве, ссылаясь на информацию из медицинского учреждения. Урал Галиев возглавил межрайонную больницу №2 в конце сентября 2023 года. Врач-невролог и бывший депутат прибыл из Оренбургской области. Он имеет стаж работы руководителя 10 лет, а также опыт предпринимательской деятельности. Ранее обязанности главврача Лебяжьевской больницы исполняла Светлана Харченко (с ноября 2019 года). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исполняющий обязанности главного врача межрайонной больницы №2 Урал Галиев рекомендовал убрать иконы, православные календари, а также комнатные растения из помещений больницы в Лебяжье. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к сфере здравоохранения. В депздраве агентству ответили, что Галиев распоряжений насчет икон не давал. «Галиев распорядился убрать из помещений иконы, снять православные календари, вынести комнатные растения. Медики удивились такой чистке. Например, комнатные растения не запрещается держать в нережимных помещениях, то есть в обычных кабинетах», — отметил источник. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что и. о. главного врача межрайонной больницы №2 Урал Галиев не давал распоряжений убрать иконы. «Более того, на днях состоялась встреча руководителя медучреждения и настоятеля местного храма, обсуждался вопрос открытия в больнице молельной комнаты. Комнатные растения убраны только из отдельных режимных кабинетов», — сообщили в ведомстве, ссылаясь на информацию из медицинского учреждения. Урал Галиев возглавил межрайонную больницу №2 в конце сентября 2023 года. Врач-невролог и бывший депутат прибыл из Оренбургской области. Он имеет стаж работы руководителя 10 лет, а также опыт предпринимательской деятельности. Ранее обязанности главврача Лебяжьевской больницы исполняла Светлана Харченко (с ноября 2019 года).