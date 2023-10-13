Путин: у России ровные отношения с Грузией

Владимир Путин сообщил, что Грузия проявляет большой интерес к сотрудничеству с РФ
новость из сюжетаВизит Путина в Киргизию
У России на данный момент хорошие отношения с Грузией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
«С Грузией у нас сейчас отношения ровные. У них большой интерес к сотрудничеству с соседями», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с выступлением Путина в
Путин впервые за 2023 год вылетел из России. Он посетил Киргизию, где обсудил экономическое и военное сотрудничество.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!