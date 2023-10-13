Путин: у России ровные отношения с Грузией

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир
Владимир Путин сообщил, что Грузия проявляет большой интерес к сотрудничеству с РФ Фото:
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Визит Путина в Киргизию

У России на данный момент хорошие отношения с Грузией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

«С Грузией у нас сейчас отношения ровные. У них большой интерес к сотрудничеству с соседями», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с выступлением Путина в Rutube.

Путин впервые за 2023 год вылетел из России. Он посетил Киргизию, где обсудил экономическое и военное сотрудничество.

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У России на данный момент хорошие отношения с Грузией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. «С Грузией у нас сейчас отношения ровные. У них большой интерес к сотрудничеству с соседями», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с выступлением Путина в Rutube. Путин впервые за 2023 год вылетел из России. Он посетил Киргизию, где обсудил экономическое и военное сотрудничество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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