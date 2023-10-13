Путин: у России ровные отношения с Грузией 13 октября 2023 в 18:31 Размер текста - 17 + Владимир Путин сообщил, что Грузия проявляет большой интерес к сотрудничеству с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Визит Путина в Киргизию У России на данный момент хорошие отношения с Грузией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. «С Грузией у нас сейчас отношения ровные. У них большой интерес к сотрудничеству с соседями», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с выступлением Путина в Rutube . Путин впервые за 2023 год вылетел из России. Он посетил Киргизию, где обсудил экономическое и военное сотрудничество. У России на данный момент хорошие отношения с Грузией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. «С Грузией у нас сейчас отношения ровные. У них большой интерес к сотрудничеству с соседями», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с выступлением Путина в Rutube. Путин впервые за 2023 год вылетел из России. Он посетил Киргизию, где обсудил экономическое и военное сотрудничество. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям