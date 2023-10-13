Путин отреагировал на информацию о связи Украины с ХАМАС

Путин: поставки оружия с Украины для ХАМАС вряд ли осуществлялись

По словам Путина, утечки оружия с Украины происходят, но оружие вряд ли поставляется боевикам ХАМАС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Президент РФ Владимир Путин сомневается, что Украина поставляла оружие боевикам палестинского движения ХАМАС. Но при этом утечки оружия из Киева, скорее всего, происходят. Об этом он сообщил на трансляции пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ.

«Я сомневаюсь, что для ХАМАС были поставки с Украины. Но не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины», — заявил Путин на трансляции .

Ранее сын экс-президента США, Дональд Трамп-младший сообщил, что боевики палестинского движения ХАМАС расстреливают израильтян из американских автоматов. Это была его реакция на сюжет Sky News. В нем транслировалось, как военные на западном берегу радуются вторжению боевиков ХАМАС.