Путин отреагировал на информацию о связи Украины с ХАМАС

Президент РФ Владимир Путин сомневается, что Украина поставляла оружие боевикам палестинского движения ХАМАС. Но при этом утечки оружия из Киева, скорее всего, происходят. Об этом он сообщил на трансляции пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ.
«Я сомневаюсь, что для ХАМАС были поставки с Украины. Но не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины», — заявил Путин на
Ранее сын экс-президента США, Дональд Трамп-младший сообщил, что боевики палестинского движения ХАМАС расстреливают израильтян из американских автоматов. Это была его реакция на сюжет Sky News. В нем транслировалось, как военные на западном берегу радуются вторжению боевиков ХАМАС.
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