Путин отреагировал на информацию о связи Украины с ХАМАС

Путин: поставки оружия с Украины для ХАМАС вряд ли осуществлялись
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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
По словам Путина, утечки оружия с Украины происходят, но оружие вряд ли поставляется боевикам ХАМАС Фото:
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Президент РФ Владимир Путин сомневается, что Украина поставляла оружие боевикам палестинского движения ХАМАС. Но при этом утечки оружия из Киева, скорее всего, происходят. Об этом он сообщил на трансляции пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ.

«Я сомневаюсь, что для ХАМАС были поставки с Украины. Но не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины», — заявил Путин на трансляции.

Ранее сын экс-президента США, Дональд Трамп-младший сообщил, что боевики палестинского движения ХАМАС расстреливают израильтян из американских автоматов. Это была его реакция на сюжет Sky News. В нем транслировалось, как военные на западном берегу радуются вторжению боевиков ХАМАС.

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Президент РФ Владимир Путин сомневается, что Украина поставляла оружие боевикам палестинского движения ХАМАС. Но при этом утечки оружия из Киева, скорее всего, происходят. Об этом он сообщил на трансляции пресс-конференции по итогам саммита глав государств СНГ. «Я сомневаюсь, что для ХАМАС были поставки с Украины. Но не сомневаюсь, что происходит утечка оружия с Украины», — заявил Путин на трансляции. Ранее сын экс-президента США, Дональд Трамп-младший сообщил, что боевики палестинского движения ХАМАС расстреливают израильтян из американских автоматов. Это была его реакция на сюжет Sky News. В нем транслировалось, как военные на западном берегу радуются вторжению боевиков ХАМАС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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