Кабмин РФ: экспортеры должны продавать 90% валютной выручки

Российские экспортеры должны продавать почти всю прибыль в иностранной валюте на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве России, пояснив указ президента РФ Владимира Путина.
«Экспортеры обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в российских банках», — пояснили в кабине, передает «Интерфакс». Отмечается, что экспортеры должны продавать не менее 50% от средств от каждого контракта в течение месяца.
При этом, отдельные российские экспортеры с 16 октября должны зачислить полученную иностранную валюту на свои счета в банках РФ. Размер зачислений — не менее 80% от всей полученной валюты.
Ранее Путин подписал указ про возврат и продажу валютной выручки экспортерами. После этого курс доллара стал падать, на данный момент он находится в районе 97 рублей.
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