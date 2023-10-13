Кабмин РФ: экспортеры должны продавать 90% валютной выручки

13 октября 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Курс доллара в России стал снижаться после указа Владимира Путина Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю Российские экспортеры должны продавать почти всю прибыль в иностранной валюте на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве России, пояснив указ президента РФ Владимира Путина. «Экспортеры обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в российских банках», — пояснили в кабине, передает «Интерфакс». Отмечается, что экспортеры должны продавать не менее 50% от средств от каждого контракта в течение месяца. При этом, отдельные российские экспортеры с 16 октября должны зачислить полученную иностранную валюту на свои счета в банках РФ. Размер зачислений — не менее 80% от всей полученной валюты. Ранее Путин подписал указ про возврат и продажу валютной выручки экспортерами. После этого курс доллара стал падать, на данный момент он находится в районе 97 рублей.

Российские экспортеры должны продавать почти всю прибыль в иностранной валюте на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве России, пояснив указ президента РФ Владимира Путина. «Экспортеры обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в российских банках», — пояснили в кабине, передает «Интерфакс». Отмечается, что экспортеры должны продавать не менее 50% от средств от каждого контракта в течение месяца. При этом, отдельные российские экспортеры с 16 октября должны зачислить полученную иностранную валюту на свои счета в банках РФ. Размер зачислений — не менее 80% от всей полученной валюты. Ранее Путин подписал указ про возврат и продажу валютной выручки экспортерами. После этого курс доллара стал падать, на данный момент он находится в районе 97 рублей.