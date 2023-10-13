Кабмин РФ: экспортеры должны продавать 90% валютной выручки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Курс доллара в России стал снижаться после указа Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Доллары и евро «бьют» по рублю

Российские экспортеры должны продавать почти всю прибыль в иностранной валюте на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве России, пояснив указ президента РФ Владимира Путина.

«Экспортеры обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в российских банках», — пояснили в кабине, передает «Интерфакс». Отмечается, что экспортеры должны продавать не менее 50% от средств от каждого контракта в течение месяца.

При этом, отдельные российские экспортеры с 16 октября должны зачислить полученную иностранную валюту на свои счета в банках РФ. Размер зачислений — не менее 80% от всей полученной валюты.

Ранее Путин подписал указ про возврат и продажу валютной выручки экспортерами. После этого курс доллара стал падать, на данный момент он находится в районе 97 рублей.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские экспортеры должны продавать почти всю прибыль в иностранной валюте на внутреннем рынке. Об этом сообщили в правительстве России, пояснив указ президента РФ Владимира Путина. «Экспортеры обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% валютной выручки, зачисленной на свои счета в российских банках», — пояснили в кабине, передает «Интерфакс». Отмечается, что экспортеры должны продавать не менее 50% от средств от каждого контракта в течение месяца. При этом, отдельные российские экспортеры с 16 октября должны зачислить полученную иностранную валюту на свои счета в банках РФ. Размер зачислений — не менее 80% от всей полученной валюты. Ранее Путин подписал указ про возврат и продажу валютной выручки экспортерами. После этого курс доллара стал падать, на данный момент он находится в районе 97 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...