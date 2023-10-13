Школьница из ХМАО пожаловалась Мизулиной на отсутствие отопления в школе

13 октября 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина опубликовала жалобу ученицы в tg-канале Фото: Владимир Андреев © URA.RU Школьница из Сургута пожаловалась главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной на невыносимые условия обучения из-за отсутствия отопления в классе. Об этом Мизулина написала в своем telegram-канале. «Обращается к вам ученица 10 „В“ класса МБОУ СОШ №12 в городе Сургут. На уроках учителя запрещают закрывать окна, мол, им в классе душно, а отопления нет, и весь класс сидит мерзнет. Один из учеников потерял сознание от холода. Примите пожалуйста меры», — указано в посте. В мэрии Сургута сообщили, что опубликованная информация не соответствует действительности. Они провели проверку, и факты, указанные в обращении к Мизулиной, не подтвердились. «Информация не находит подтверждения. Считаем ее недостоверной. В школе 12 Сургута отопление было подано еще 8 сентября. В период с 1 по 7 сентября температура в помещениях школы не опускалась ниже допустимых значений. Факт обморока от холода также не подтверждается. Более того, при установившейся сравнительно теплой погоде в Сургуте этой осенью обморок от холода не мог бы произойти в принципе. Это какие-то выдумки или домыслы. К директору школы и в департамент образования города не поступали жалобы от учащихся или их родителей на низкую температуру в кабинетах», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута объявила о включении отопления в социальных объектах города. К подаче теплоносителя подключили детские сады, школы и больницы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Школьница из Сургута пожаловалась главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной на невыносимые условия обучения из-за отсутствия отопления в классе. Об этом Мизулина написала в своем telegram-канале. «Обращается к вам ученица 10 „В“ класса МБОУ СОШ №12 в городе Сургут. На уроках учителя запрещают закрывать окна, мол, им в классе душно, а отопления нет, и весь класс сидит мерзнет. Один из учеников потерял сознание от холода. Примите пожалуйста меры», — указано в посте. В мэрии Сургута сообщили, что опубликованная информация не соответствует действительности. Они провели проверку, и факты, указанные в обращении к Мизулиной, не подтвердились. «Информация не находит подтверждения. Считаем ее недостоверной. В школе 12 Сургута отопление было подано еще 8 сентября. В период с 1 по 7 сентября температура в помещениях школы не опускалась ниже допустимых значений. Факт обморока от холода также не подтверждается. Более того, при установившейся сравнительно теплой погоде в Сургуте этой осенью обморок от холода не мог бы произойти в принципе. Это какие-то выдумки или домыслы. К директору школы и в департамент образования города не поступали жалобы от учащихся или их родителей на низкую температуру в кабинетах», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута объявила о включении отопления в социальных объектах города. К подаче теплоносителя подключили детские сады, школы и больницы.