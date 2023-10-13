В Европе призвали принять меры против Путина после конца его президентского срока в 2024 году

ПАСЕ: Путин нелегитимен, с ним нужно оборвать все контакты

По словам ПАСЕ, Путин является нелегитимным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала государства, входящие в ее состав, признать президента РФ Владимира Путина нелегитимным. После окончания его президентского срока ПАСЕ предлагает оборвать с президентом России все контакты. Об этом было заявлено в прямом эфире на сайте организации.

«Признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных вопросов и инициатив по достижению мира», — призвала ПАСЕ на прямом эфире .

Ранее вице-спикер Совета безопасности РФ Константин Косачев указал на деградацию Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ). Он назвал ее античеловеческой и антироссийской организацией.