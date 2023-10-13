В Европе призвали принять меры против Путина после конца его президентского срока в 2024 году

ПАСЕ: Путин нелегитимен, с ним нужно оборвать все контакты
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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
По словам ПАСЕ, Путин является нелегитимным Фото:

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала государства, входящие в ее состав, признать президента РФ Владимира Путина нелегитимным. После окончания его президентского срока ПАСЕ предлагает оборвать с президентом России все контакты. Об этом было заявлено в прямом эфире на сайте организации.

«Признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных вопросов и инициатив по достижению мира», — призвала ПАСЕ на прямом эфире.

Ранее вице-спикер Совета безопасности РФ Константин Косачев указал на деградацию Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ). Он назвал ее античеловеческой и антироссийской организацией.

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала государства, входящие в ее состав, признать президента РФ Владимира Путина нелегитимным. После окончания его президентского срока ПАСЕ предлагает оборвать с президентом России все контакты. Об этом было заявлено в прямом эфире на сайте организации. «Признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных вопросов и инициатив по достижению мира», — призвала ПАСЕ на прямом эфире. Ранее вице-спикер Совета безопасности РФ Константин Косачев указал на деградацию Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ). Он назвал ее античеловеческой и антироссийской организацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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