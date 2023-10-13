Пермяков зовут ехать работать в Норильск, предлагая зарплату в 300 тысяч

Проезд до Норильска работодатель обещает организовать за свой счет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают вахтовым работу на объектах в Норильске, где предприятию, которое строит резервуары для промпроизводств, нужны рабочие. За первую вахту в 60 смен обещают заплатить 280 тысяч рублей, за вторую вахту с тем же количеством смен — 300 тысяч рублей на руки. Работодатель уточняет, что в зарплату включены все требуемые по закону северные надбавки.

«Вакансии для жителей Пермского края. Набираeм для работы в Hoрильске маляров-пеcкocтpуйщикoв. Мы предлагаем следующие условия — работать необходимо вахтовым методом. Гарантируется рост заработной платы — за вахту в 60 смен платим 280 тысяч рублей. У вас будут все северные надбавки и выплаты, гарантированные государством. Предоставляется трехразовое питание за счет компании и проживание в съемных квартирах, проезд до Норильска осуществляется за счет компании», — сообщила в описании вакансии на сайте бесплатных объявлений компания «Химсталькон-Инжиниринг».

По данным сайта работодателя, ООО «Химсталькон-Инжиниринг» занимается строительством объекты хранения и перевозки жидкостей, а также газов и сыпучих продуктов. Это резервуары и емкости для воды, масел и авиационного топлива. По данным сервиса контрагентов СБИС, выручка предприятия в 2022 году составила 4,3 млрд рублей, чистая прибыль — 147 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на архипелаге Новая Земля. Рабочим обещают платить 240 тысяч рублей за вахту в три месяца, причем все это время они не смогут пользоваться связью и интернетом.