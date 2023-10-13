ЦБ предупредил о грядущем росте инфляции

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По прогнозу ЦБ, в ближайшие месяцы инфляция будет держаться на отметке 6-7% Фото:
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Новая экономика России

В Центральном банке предупредили о росте инфляции в этом году. На момент сентября она составила 6%. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться. По итогам 2023 года она сложится около верхней границы прогноза Банка России от 15 сентября: 6,0—7,0%», — заявляет Центральный банк. Показатель годовой инфляции вырос на 0,85 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем.

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что возможно повышение ключевой ставки. Это потребуется, чтобы добиться инфляции в размере 4%. По словам Заботкина, необходимо будет поддерживать жестокость денежно-кредитной политики в течение 2024 года.

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В Центральном банке предупредили о росте инфляции в этом году. На момент сентября она составила 6%. Об этом сообщается на сайте Банка России. «Годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться. По итогам 2023 года она сложится около верхней границы прогноза Банка России от 15 сентября: 6,0—7,0%», — заявляет Центральный банк. Показатель годовой инфляции вырос на 0,85 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем. Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что возможно повышение ключевой ставки. Это потребуется, чтобы добиться инфляции в размере 4%. По словам Заботкина, необходимо будет поддерживать жестокость денежно-кредитной политики в течение 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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