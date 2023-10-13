ЦБ предупредил о грядущем росте инфляции

В Центральном банке предупредили о росте инфляции в этом году. На момент сентября она составила 6%. Об этом сообщается на сайте Банка России.
«Годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться. По итогам 2023 года она сложится около верхней границы прогноза Банка России от 15 сентября: 6,0—7,0%», — заявляет Центральный банк. Показатель годовой инфляции вырос на 0,85 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем.
Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что возможно повышение ключевой ставки. Это потребуется, чтобы добиться инфляции в размере 4%. По словам Заботкина, необходимо будет поддерживать жестокость денежно-кредитной политики в течение 2024 года.
В Центральном банке предупредили о росте инфляции в этом году. На момент сентября она составила 6%. Об этом сообщается на сайте Банка России. «Годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться. По итогам 2023 года она сложится около верхней границы прогноза Банка России от 15 сентября: 6,0—7,0%», — заявляет Центральный банк. Показатель годовой инфляции вырос на 0,85 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем. Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что возможно повышение ключевой ставки. Это потребуется, чтобы добиться инфляции в размере 4%. По словам Заботкина, необходимо будет поддерживать жестокость денежно-кредитной политики в течение 2024 года.