ЦБ предупредил о грядущем росте инфляции

13 октября 2023 в 20:32 Размер текста - 17 +

По прогнозу ЦБ, в ближайшие месяцы инфляция будет держаться на отметке 6-7% Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России В Центральном банке предупредили о росте инфляции в этом году. На момент сентября она составила 6%. Об этом сообщается на сайте Банка России. «Годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться. По итогам 2023 года она сложится около верхней границы прогноза Банка России от 15 сентября: 6,0—7,0%», — заявляет Центральный банк . Показатель годовой инфляции вырос на 0,85 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем. Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что возможно повышение ключевой ставки. Это потребуется, чтобы добиться инфляции в размере 4%. По словам Заботкина, необходимо будет поддерживать жестокость денежно-кредитной политики в течение 2024 года.

В Центральном банке предупредили о росте инфляции в этом году. На момент сентября она составила 6%. Об этом сообщается на сайте Банка России. «Годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться. По итогам 2023 года она сложится около верхней границы прогноза Банка России от 15 сентября: 6,0—7,0%», — заявляет Центральный банк. Показатель годовой инфляции вырос на 0,85 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем. Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что возможно повышение ключевой ставки. Это потребуется, чтобы добиться инфляции в размере 4%. По словам Заботкина, необходимо будет поддерживать жестокость денежно-кредитной политики в течение 2024 года.