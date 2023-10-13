МИД РФ: призыв Израиля эвакуировать Газу нарушает права человека

13 октября 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

Израильское правительство призвало покинуть северную территорию сектора Газа порядка 1 млн человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль призвал примерно 1 млн палестинцев покинуть север сектора Газа в течение суток. Подобное является нарушением прав человека. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. «Конечно, [это противоречит правам человека]. Это не эвакуация, это выселение из своих домов, из мест, где они жили всю жизнь, поэтому я думаю, что это мало кому понравится», — заявил Богданов. По его словам, Россия выступает за прекращение насилия, бомбардировок, а также за организацию гуманитарных коридоров в сектор Газа для доставки предметов первой необходимости. Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что Израиль будет использовать против сектора Газа методы блокадного Ленинграда. То есть палестинцев будут морить голодом, изолируют город от подачи электроэнергии и лишат предметов первой необходимости.

Израиль призвал примерно 1 млн палестинцев покинуть север сектора Газа в течение суток. Подобное является нарушением прав человека. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. «Конечно, [это противоречит правам человека]. Это не эвакуация, это выселение из своих домов, из мест, где они жили всю жизнь, поэтому я думаю, что это мало кому понравится», — заявил Богданов. По его словам, Россия выступает за прекращение насилия, бомбардировок, а также за организацию гуманитарных коридоров в сектор Газа для доставки предметов первой необходимости. Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что Израиль будет использовать против сектора Газа методы блокадного Ленинграда. То есть палестинцев будут морить голодом, изолируют город от подачи электроэнергии и лишат предметов первой необходимости.