МИД РФ: призыв Израиля эвакуировать Газу нарушает права человека

Израиль призвал примерно 1 млн палестинцев покинуть север сектора Газа в течение суток. Подобное является нарушением прав человека. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
«Конечно, [это противоречит правам человека]. Это не эвакуация, это выселение из своих домов, из мест, где они жили всю жизнь, поэтому я думаю, что это мало кому понравится», — заявил Богданов. По его словам, Россия выступает за прекращение насилия, бомбардировок, а также за организацию гуманитарных коридоров в сектор Газа для доставки предметов первой необходимости.
Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что Израиль будет использовать против сектора Газа методы блокадного Ленинграда. То есть палестинцев будут морить голодом, изолируют город от подачи электроэнергии и лишат предметов первой необходимости.
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