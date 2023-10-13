Дуров отказался блокировать ХАМАС в Telegram

13 октября 2023 в 21:53 Размер текста - 17 +

По мнению Дурова, telegram-каналы таких движений, как ХАМАС, с малой долей вероятности могут быть инструментом пропаганды Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Основатель Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров отказался блокировать боевиков палестинского движения ХАМАС в Telegram. Он считает, что подобные telegram-каналы разных движений вряд ли могут использоваться как инструмент пропаганды. Об этом он сообщает в своем telegram-канале. «Хотя нам было бы легко уничтожить этот источник информации, поступая так, мы рискуем усугубить и без того тяжелую ситуацию», — пишет Дуров в своем канале . По его словам, подобные сложные ситуации требуют тщательного рассмотрения. Также нужно учитывать различия между социальными платформами, так как в Telegram пользователи получают только нужный им контент, на который они подписались. Поэтому Дуров считает, что telegram-каналы с малой долей вероятности могут использоваться в качестве инструмента пропаганды. Вместо этого каналы являются уникальным источником информации, которую можно получить из первых рук. Ранее американская газета The New York Times сообщала, что ФСБ России может проводить слежку за пользователями мессенджеров Telegram, WhatsApp и Signal. Программа способна определять, в какое время люди совершали голосовые вызовы или отправляли файлы в зашифрованных чат-приложениях.

Основатель Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров отказался блокировать боевиков палестинского движения ХАМАС в Telegram. Он считает, что подобные telegram-каналы разных движений вряд ли могут использоваться как инструмент пропаганды. Об этом он сообщает в своем telegram-канале. «Хотя нам было бы легко уничтожить этот источник информации, поступая так, мы рискуем усугубить и без того тяжелую ситуацию», — пишет Дуров в своем канале. По его словам, подобные сложные ситуации требуют тщательного рассмотрения. Также нужно учитывать различия между социальными платформами, так как в Telegram пользователи получают только нужный им контент, на который они подписались. Поэтому Дуров считает, что telegram-каналы с малой долей вероятности могут использоваться в качестве инструмента пропаганды. Вместо этого каналы являются уникальным источником информации, которую можно получить из первых рук. Ранее американская газета The New York Times сообщала, что ФСБ России может проводить слежку за пользователями мессенджеров Telegram, WhatsApp и Signal. Программа способна определять, в какое время люди совершали голосовые вызовы или отправляли файлы в зашифрованных чат-приложениях.