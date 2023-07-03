NYT: ФСБ научилась следить за пользователями Telegram, WhatsApp и Signal

03 июля 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Американская газета сообщила, что ФСБ РФ может отслеживать нахождение пользователей Telegram Фото: Анна Майорова © URA.RU ФСБ России может следить за пользователями мессенджеров Telegram, WhatsApp и Signal. Об этом стало известно из данных, которые получила американская газета The New York Times. «Программа <…> может определять, когда люди совершают голосовые вызовы или отправляют файлы в зашифрованных чат-приложениях, таких, как Telegram, Signal и WhatsApp», — говорится в материале газеты . Отмечается, что программное обеспечение предоставлено полиции и ФСБ. По данным американских источников, программа не способна перехватывать некоторые сообщения и определять, использует ли пользователь несколько смартфонов. Газета сообщает, что может отслеживаться, составляться карта на основе общения между пользователями и определяться нахождение смартфонов. Кроме того, журналисты утверждают, что были получены сотни файлов от человека, у которого был доступ к внутренним записям. «Около 40 из которых детализировали инструменты наблюдения», — сообщается в материале. Программа подключается непосредственно к телекоммуникационной инфраструктуре. Официального подтверждения информации нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ. Ранее основатель Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров сообщил, что никакой уязвимости в соцсети для macOS нет, несмотря на сообщения СМИ, передает телеканал 360. В России планируют создать единую систему, которая сможет заменить иностранные сервисы и мессенджеры, включая Telegram. Проектом для государственных служащих занимается Минцифры РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ФСБ России может следить за пользователями мессенджеров Telegram, WhatsApp и Signal. Об этом стало известно из данных, которые получила американская газета The New York Times. «Программа <…> может определять, когда люди совершают голосовые вызовы или отправляют файлы в зашифрованных чат-приложениях, таких, как Telegram, Signal и WhatsApp», — говорится в материале газеты. Отмечается, что программное обеспечение предоставлено полиции и ФСБ. По данным американских источников, программа не способна перехватывать некоторые сообщения и определять, использует ли пользователь несколько смартфонов. Газета сообщает, что может отслеживаться, составляться карта на основе общения между пользователями и определяться нахождение смартфонов. Кроме того, журналисты утверждают, что были получены сотни файлов от человека, у которого был доступ к внутренним записям. «Около 40 из которых детализировали инструменты наблюдения», — сообщается в материале. Программа подключается непосредственно к телекоммуникационной инфраструктуре. Официального подтверждения информации нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ. Ранее основатель Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров сообщил, что никакой уязвимости в соцсети для macOS нет, несмотря на сообщения СМИ, передает телеканал 360. В России планируют создать единую систему, которая сможет заменить иностранные сервисы и мессенджеры, включая Telegram. Проектом для государственных служащих занимается Минцифры РФ.