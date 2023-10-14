Сахар стал лидером по росту цен в регионах «Тюменской матрешки»

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Магнит 31 марта. Тюмень, цены, сахар, цены на продукты, полки магазина
Наибольший рост цен на сахар отмечается в Тюменской области — на 22,7% Фото:

В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в сентябре среди продуктов питания отмечается значительное увеличение цен на сахар. По данным Росстата, в сравнении с декабрем рост составил 22,7%, 17,7% и 12,5% соответственно.

«Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года более всего подорожал сахар-песок. В Тюменской области на 22,7%, в Ханты-Мансийском автономном округе на 17,7%, в Ямало-Ненецкомавтономном округе — 12,5%», — сообщается в документах на сайте.

Помимо этого, во всех трех регионах отмечается рост цен на мясо и птицу (10,2%, 9,9% и 4,2%) и плодовоовощную продукцию (10,2%, 4,1% и 8%). В ЯНАО практически неизменными остались цены на хлеб и хлебобулочные изделия, а в Тюменской области и Югре стабильны цены на кондитерку.

Ранее Росстат назвал продукты, на которые по итогам августа упали цены в ХМАО. Больше всего в регионе по сравнению с декабрем подешевели масло и макароны. А среди наиболее подорожавших продуктов оказался сахар. Его стоимость выросла почти на 18%.

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В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в сентябре среди продуктов питания отмечается значительное увеличение цен на сахар. По данным Росстата, в сравнении с декабрем рост составил 22,7%, 17,7% и 12,5% соответственно. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года более всего подорожал сахар-песок. В Тюменской области на 22,7%, в Ханты-Мансийском автономном округе на 17,7%, в Ямало-Ненецкомавтономном округе — 12,5%», — сообщается в документах на сайте. Помимо этого, во всех трех регионах отмечается рост цен на мясо и птицу (10,2%, 9,9% и 4,2%) и плодовоовощную продукцию (10,2%, 4,1% и 8%). В ЯНАО практически неизменными остались цены на хлеб и хлебобулочные изделия, а в Тюменской области и Югре стабильны цены на кондитерку. Ранее Росстат назвал продукты, на которые по итогам августа упали цены в ХМАО. Больше всего в регионе по сравнению с декабрем подешевели масло и макароны. А среди наиболее подорожавших продуктов оказался сахар. Его стоимость выросла почти на 18%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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