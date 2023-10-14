Сахар стал лидером по росту цен в регионах «Тюменской матрешки»

14 октября 2023 в 04:34 Размер текста - 17 +

Наибольший рост цен на сахар отмечается в Тюменской области — на 22,7% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в сентябре среди продуктов питания отмечается значительное увеличение цен на сахар. По данным Росстата, в сравнении с декабрем рост составил 22,7%, 17,7% и 12,5% соответственно. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года более всего подорожал сахар-песок. В Тюменской области на 22,7%, в Ханты-Мансийском автономном округе на 17,7%, в Ямало-Ненецкомавтономном округе — 12,5%», — сообщается в документах на сайте. Помимо этого, во всех трех регионах отмечается рост цен на мясо и птицу (10,2%, 9,9% и 4,2%) и плодовоовощную продукцию (10,2%, 4,1% и 8%). В ЯНАО практически неизменными остались цены на хлеб и хлебобулочные изделия, а в Тюменской области и Югре стабильны цены на кондитерку. Ранее Росстат назвал продукты, на которые по итогам августа упали цены в ХМАО. Больше всего в регионе по сравнению с декабрем подешевели масло и макароны. А среди наиболее подорожавших продуктов оказался сахар. Его стоимость выросла почти на 18%.

В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в сентябре среди продуктов питания отмечается значительное увеличение цен на сахар. По данным Росстата, в сравнении с декабрем рост составил 22,7%, 17,7% и 12,5% соответственно. «Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2022 года более всего подорожал сахар-песок. В Тюменской области на 22,7%, в Ханты-Мансийском автономном округе на 17,7%, в Ямало-Ненецкомавтономном округе — 12,5%», — сообщается в документах на сайте. Помимо этого, во всех трех регионах отмечается рост цен на мясо и птицу (10,2%, 9,9% и 4,2%) и плодовоовощную продукцию (10,2%, 4,1% и 8%). В ЯНАО практически неизменными остались цены на хлеб и хлебобулочные изделия, а в Тюменской области и Югре стабильны цены на кондитерку. Ранее Росстат назвал продукты, на которые по итогам августа упали цены в ХМАО. Больше всего в регионе по сравнению с декабрем подешевели масло и макароны. А среди наиболее подорожавших продуктов оказался сахар. Его стоимость выросла почти на 18%.