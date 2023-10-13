13 октября 2023

Для жителей ХМАО отдых за рубежом вырос более чем на 50%

Тюменьстат: в ХМАО тарифы на зарубежный туризм выросли на 56%
© Служба новостей «URA.RU»
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С декабря прошлого года тарифы на зарубежный туризм выросли на 56,6% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли тарифы на зарубежный туризм. По информации Тюменьстата, услуги агентств путешествий с декабря прошлого года подорожали на 56,6%.

«Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 56,6%)», — сообщили аналитики Тюменьстата. При этом цены на отдых в самом регионе практически не изменились. Стоимость услуг санаториев в ХМАО выросла лишь на 2,4%, а цены на проживание в гостиницах наоборот упали почти на процент.

Ранее сообщалось, что туристы из Ханты-Мансийского автономного округа начали путешествовать по новым направлениям в Турции. В бархатный сезон их выбор стал падать на Анталию из-за прямых перелетов. Также югорчане чаще рассматривают новые маршруты с европейским подходом к отдыху: Каппадокия, Мармарис, Стамбул.

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В Ханты-Мансийском автономном округе выросли тарифы на зарубежный туризм. По информации Тюменьстата, услуги агентств путешествий с декабря прошлого года подорожали на 56,6%. «Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 56,6%)», — сообщили аналитики Тюменьстата. При этом цены на отдых в самом регионе практически не изменились. Стоимость услуг санаториев в ХМАО выросла лишь на 2,4%, а цены на проживание в гостиницах наоборот упали почти на процент. Ранее сообщалось, что туристы из Ханты-Мансийского автономного округа начали путешествовать по новым направлениям в Турции. В бархатный сезон их выбор стал падать на Анталию из-за прямых перелетов. Также югорчане чаще рассматривают новые маршруты с европейским подходом к отдыху: Каппадокия, Мармарис, Стамбул.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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