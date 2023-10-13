Для жителей ХМАО отдых за рубежом вырос более чем на 50%

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли тарифы на зарубежный туризм. По информации Тюменьстата, услуги агентств путешествий с декабря прошлого года подорожали на 56,6%.
«Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 56,6%)», — сообщили аналитики Тюменьстата. При этом цены на отдых в самом регионе практически не изменились. Стоимость услуг санаториев в ХМАО выросла лишь на 2,4%, а цены на проживание в гостиницах наоборот упали почти на процент.
Ранее сообщалось, что туристы из Ханты-Мансийского автономного округа начали путешествовать по новым направлениям в Турции. В бархатный сезон их выбор стал падать на Анталию из-за прямых перелетов. Также югорчане чаще рассматривают новые маршруты с европейским подходом к отдыху: Каппадокия, Мармарис, Стамбул.
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