Для жителей ХМАО отдых за рубежом вырос более чем на 50%

Тюменьстат: в ХМАО тарифы на зарубежный туризм выросли на 56%

14 октября 2023 в 06:42 Размер текста - 17 +

С декабря прошлого года тарифы на зарубежный туризм выросли на 56,6% Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе выросли тарифы на зарубежный туризм. По информации Тюменьстата, услуги агентств путешествий с декабря прошлого года подорожали на 56,6%. «Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 56,6%)», — сообщили аналитики Тюменьстата. При этом цены на отдых в самом регионе практически не изменились. Стоимость услуг санаториев в ХМАО выросла лишь на 2,4%, а цены на проживание в гостиницах наоборот упали почти на процент. Ранее сообщалось, что туристы из Ханты-Мансийского автономного округа начали путешествовать по новым направлениям в Турции. В бархатный сезон их выбор стал падать на Анталию из-за прямых перелетов. Также югорчане чаще рассматривают новые маршруты с европейским подходом к отдыху: Каппадокия, Мармарис, Стамбул.

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли тарифы на зарубежный туризм. По информации Тюменьстата, услуги агентств путешествий с декабря прошлого года подорожали на 56,6%. «Среди наблюдаемых видов услуг увеличились тарифы на услуги зарубежного туризма (на 56,6%)», — сообщили аналитики Тюменьстата. При этом цены на отдых в самом регионе практически не изменились. Стоимость услуг санаториев в ХМАО выросла лишь на 2,4%, а цены на проживание в гостиницах наоборот упали почти на процент. Ранее сообщалось, что туристы из Ханты-Мансийского автономного округа начали путешествовать по новым направлениям в Турции. В бархатный сезон их выбор стал падать на Анталию из-за прямых перелетов. Также югорчане чаще рассматривают новые маршруты с европейским подходом к отдыху: Каппадокия, Мармарис, Стамбул.