13 октября 2023

В Кургане назвали школы, где учатся лучшие ученики

Мэр Кургана назвала достойными всех финалистов конкурса «Ученик года — 2023»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
В Кургане стали известны имена финалистов конкурса «Ученик года — 2023» Фото:

Мэр Кургана Елена Ситникова назвала школы, где учатся финалисты конкурса «Ученик года — 2023». Об этом глава города рассказала в своем telegram-канале.

«Все участники конкурса „Ученик года — 2023“ достойные, сильные, целеустремленные. Финалисты учатся в школах №53, №56, №26, №48, а также в гимназиях №31, №19 и №47», — уточнила Ситникова в посте.

Ситникова также назвала имена финалистов городского конкурса «Ученик года — 2023». Это Дарья Анисимова, Екатерина Владельщикова, Дарья Давыдова, Савелий Козлов, Арсений Манташов, Виктория Фищенко и Лев Шипицын. Глава города пожелала ребятам успешно пройти финальные испытания.

Ранее глава Кургана Елена Ситникова подчеркнула, что гордится городскими учреждениями образования и педагогами, которые каждый год готовят медалистов, призеров различных интеллектуальных конкурсов и олимпиад. Она добавила, что уже 65 курганских школ участвуют в реализации различных инновационных проектов.

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Мэр Кургана Елена Ситникова назвала школы, где учатся финалисты конкурса «Ученик года — 2023». Об этом глава города рассказала в своем telegram-канале. «Все участники конкурса „Ученик года — 2023“ достойные, сильные, целеустремленные. Финалисты учатся в школах №53, №56, №26, №48, а также в гимназиях №31, №19 и №47», — уточнила Ситникова в посте. Ситникова также назвала имена финалистов городского конкурса «Ученик года — 2023». Это Дарья Анисимова, Екатерина Владельщикова, Дарья Давыдова, Савелий Козлов, Арсений Манташов, Виктория Фищенко и Лев Шипицын. Глава города пожелала ребятам успешно пройти финальные испытания. Ранее глава Кургана Елена Ситникова подчеркнула, что гордится городскими учреждениями образования и педагогами, которые каждый год готовят медалистов, призеров различных интеллектуальных конкурсов и олимпиад. Она добавила, что уже 65 курганских школ участвуют в реализации различных инновационных проектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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