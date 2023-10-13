В Кургане назвали школы, где учатся лучшие ученики

Мэр Кургана назвала достойными всех финалистов конкурса «Ученик года — 2023»

В Кургане стали известны имена финалистов конкурса «Ученик года — 2023» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Кургана Елена Ситникова назвала школы, где учатся финалисты конкурса «Ученик года — 2023». Об этом глава города рассказала в своем telegram-канале.

«Все участники конкурса „Ученик года — 2023“ достойные, сильные, целеустремленные. Финалисты учатся в школах №53, №56, №26, №48, а также в гимназиях №31, №19 и №47», — уточнила Ситникова в посте.

Ситникова также назвала имена финалистов городского конкурса «Ученик года — 2023». Это Дарья Анисимова, Екатерина Владельщикова, Дарья Давыдова, Савелий Козлов, Арсений Манташов, Виктория Фищенко и Лев Шипицын. Глава города пожелала ребятам успешно пройти финальные испытания.

Ранее глава Кургана Елена Ситникова подчеркнула, что гордится городскими учреждениями образования и педагогами, которые каждый год готовят медалистов, призеров различных интеллектуальных конкурсов и олимпиад. Она добавила, что уже 65 курганских школ участвуют в реализации различных инновационных проектов.