Взрыв беспилотника у побережья в Сочи попал на видео

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Украинский беспилотник уничтожили ПВО в Сочи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Очевидцы засняли на видео момент взрыва украинского беспилотника над акваторией Черного моря в Сочи. БПЛА уничтожили средства ПВО.

«Не долетел. Ах, красавцы», — констатировал автор видео. На кадрах также слышны испуганные голоса людей. Видео опубликовано в telegram-канале Shot.

По данным Минобороны, два украинских беспилотника были уничтожены средствами ПВО вблизи побережья Краснодарского края. Инцидент произошел 14 октября около 07:10 по московскому времени.

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Очевидцы засняли на видео момент взрыва украинского беспилотника над акваторией Черного моря в Сочи. БПЛА уничтожили средства ПВО. «Не долетел. Ах, красавцы», — констатировал автор видео. На кадрах также слышны испуганные голоса людей. Видео опубликовано в telegram-канале Shot. По данным Минобороны, два украинских беспилотника были уничтожены средствами ПВО вблизи побережья Краснодарского края. Инцидент произошел 14 октября около 07:10 по московскому времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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