Взрыв беспилотника у побережья в Сочи попал на видео

Украинский беспилотник уничтожили ПВО в Сочи
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Очевидцы засняли на видео момент взрыва украинского беспилотника над акваторией Черного моря в Сочи. БПЛА уничтожили средства ПВО.
«Не долетел. Ах, красавцы», — констатировал автор видео. На кадрах также слышны испуганные голоса людей. Видео опубликовано в telegram-канале Shot.
По данным Минобороны, два украинских беспилотника были уничтожены средствами ПВО вблизи побережья Краснодарского края. Инцидент произошел 14 октября около 07:10 по московскому времени.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!