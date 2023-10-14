Володин предложил ввести новый праздник

Володин предложил ввести праздник День бабушки

14 октября 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин сообщил, что в воспитании человека важную роль играет бабушка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в РФ праздник День бабушки. Свое предложение он опубликовал в telegram-канале. «У нас есть День матери, День отца. Считаете ли вы правильным, чтобы в нашей стране официально был учрежден День бабушки?» — говорится в сообщении . По словам Володина, в воспитании любого человека важную роль играет бабушка. К посту спикер Думы прикрепил опрос. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нового праздника — Дня воссоединения новых регионов с РФ, который будет отмечаться 30 сентября. Закон вступил в силу с 28 сентября 2023 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в РФ праздник День бабушки. Свое предложение он опубликовал в telegram-канале. «У нас есть День матери, День отца. Считаете ли вы правильным, чтобы в нашей стране официально был учрежден День бабушки?» — говорится в сообщении. По словам Володина, в воспитании любого человека важную роль играет бабушка. К посту спикер Думы прикрепил опрос. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нового праздника — Дня воссоединения новых регионов с РФ, который будет отмечаться 30 сентября. Закон вступил в силу с 28 сентября 2023 года.