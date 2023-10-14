Володин предложил ввести новый праздник

Вячеслав Володин сообщил, что в воспитании человека важную роль играет бабушка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в РФ праздник День бабушки. Свое предложение он опубликовал в telegram-канале.
«У нас есть День матери, День отца. Считаете ли вы правильным, чтобы в нашей стране официально был учрежден День бабушки?» — говорится
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нового праздника — Дня воссоединения новых регионов с РФ, который будет отмечаться 30 сентября. Закон вступил в силу с 28 сентября 2023 года.
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