Володин предложил ввести новый праздник

Володин предложил ввести праздник День бабушки
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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин сообщил, что в воспитании человека важную роль играет бабушка Фото:

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в РФ праздник День бабушки. Свое предложение он опубликовал в telegram-канале.

«У нас есть День матери, День отца. Считаете ли вы правильным, чтобы в нашей стране официально был учрежден День бабушки?» — говорится в сообщении. По словам Володина, в воспитании любого человека важную роль играет бабушка. К посту спикер Думы прикрепил опрос.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нового праздника — Дня воссоединения новых регионов с РФ, который будет отмечаться 30 сентября. Закон вступил в силу с 28 сентября 2023 года.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в РФ праздник День бабушки. Свое предложение он опубликовал в telegram-канале. «У нас есть День матери, День отца. Считаете ли вы правильным, чтобы в нашей стране официально был учрежден День бабушки?» — говорится в сообщении. По словам Володина, в воспитании любого человека важную роль играет бабушка. К посту спикер Думы прикрепил опрос. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нового праздника — Дня воссоединения новых регионов с РФ, который будет отмечаться 30 сентября. Закон вступил в силу с 28 сентября 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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